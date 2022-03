Ekspor Minyak Iran Naik 40% Karena Serangan Penyitaan Kapal Tanker AS Gagal

IslamTimes - Ekspor minyak mentah Iran telah melonjak 40% sejak Agustus ketika pemerintahan baru mulai menjabat, CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) mengatakan, menambahkan penjualan kondensat gas telah tumbuh 250%.

“Kami telah mengekspor ke beberapa negara target lebih banyak daripada selama implementasi JCPOA,” kata Mohsen Khojastehmehr seperti dikutip Rabu (30/3), merujuk pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama, perjanjian multilateral tentang program nuklir Iran.Mantan Presiden AS Donald Trump keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi yang ditujukan untuk membatasi ekspor minyak dan pendapatan terkait ke Iran, tetapi Republik Islam itu tetap mempertahankan beberapa ekspor meskipun ada sanksi.Dalam beberapa bulan terakhir, pelacak tanker internasional dan sumber pengiriman telah mengkonfirmasi peningkatan ekspor minyak Iran di tengah ketatnya pasokan global yang telah membantu mendorong harga minyak ke level tertinggi multi-tahun.Khojastehmehr mengatakan kebijakan pemerintah adalah untuk merebut kembali pangsa pasar Iran dan kembali ke tingkat ekspor sebelum sanksi AS.“Dibandingkan awal pemerintahan baru, ekspor gas kondensat meningkat dua setengah kali lipat. Di bidang minyak mentah, kami mengalami peningkatan ekspor secara keseluruhan lebih dari 40%,” tambahnya.Dalam beberapa bulan terakhir, AS secara agresif berusaha melacak kapal tanker Iran dan menyitanya, tetapi Menteri Perminyakan Iran Javad Owji mengatakan upaya itu sia-sia.Menurut Owji, ekspor minyak Iran telah meningkat di bawah sanksi terberat dan tanpa menunggu hasil pembicaraan Wina yang sedang berlangsung untuk menghapusnya.Peningkatan ini berkat berbagai metode yang digunakan untuk memenangkan kontrak dan menemukan pembeli yang berbeda. Owji mengatakan "Iran membawa minyak ke tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dipikirkan oleh Amerika”.Para pejabat juga telah menolak klaim bahwa pemerintahan Biden telah mengurangi tekanan sanksi terhadap Iran di tengah pembicaraan Wina dan kenaikan harga, dengan mengatakan bahwa sebaliknya, AS telah tumbuh lebih agresif.“Musuh tidak hanya tidak meringankan sanksinya, tetapi juga memperburuknya dengan mengejar kapal-kapal Iran dan mencoba menangkap kapal-kapal kami untuk mencegah lonjakan ekspor minyak Iran,” kata Owji awal bulan ini.Pernyataannya mengikuti laporan penyitaan sebuah kapal tanker minyak Iran di Bahama, bahkan ketika pembicaraan di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dapat melihat penghapusan sanksi AS.“Hanya dalam satu atau dua kasus tindakan agresi Amerika terhadap kapal yang membawa minyak Iran diliput oleh media, tetapi beberapa kasus lainnya tidak. Untungnya, angkatan bersenjata, terutama Angkatan Laut IRGC, tidak membiarkan musuh berhasil,” kata Owji.Menurut menteri, pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi telah menggunakan segala yang dimilikinya untuk mengekspor minyak Iran dan meningkatkan penjualan minyak negara itu.Pada hari Selasa, Presiden Raisi menyetujui anggaran publik untuk tahun Persia yang dimulai pada 20 Maret.Anggaran tersebut bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi 8% dan meningkatkan penjualan minyak mentah 1,2 juta barel per hari (bph) pada $60 meskipun sanksi AS terus berlanjut.Pejabat mengatakan rencana fiskal untuk tahun Iran ini disusun dengan asumsi bahwa sanksi AS akan tetap ada. Ini membayangkan setidaknya $30 miliar pendapatan ekspor minyak bagi pemerintah.Anggaran negara tahunan sebesar 36.310 triliun rial (sekitar 116 miliar euro pada tingkat pasar bebas) adalah 26% lebih banyak dari anggaran tahun lalu.Ini termasuk anggaran pemerintah umum yang menyumbang 41% dari total dan anggaran untuk perusahaan publik yang terdiri dari semua perusahaan publik, bank, dan lembaga. Dibandingkan tahun lalu, anggaran pemerintah umum dan anggaran perusahaan publik masing-masing naik 9,57% dan 29%.Anggaran kontraktif yang ditandai dengan peningkatan kurang dari 10% dalam pengeluaran pemerintah umum ditujukan untuk mengendalikan inflasi tinggi yang berada di atas 40% untuk sebagian besar tahun Persia terakhir.Secara tradisional, pemerintah di Iran telah mengimbangi defisit anggaran mereka dengan mengambil alih dari Bank Sentral, meminjam dari bank dan mencetak uang kertas, yang telah menghasilkan tonjolan dalam basis moneter dan likuiditas dan inflasi yang tinggi.Anggaran baru akan dibiayai oleh kenaikan 9% dalam pendapatan minyak dan 62% peningkatan pendapatan pajak dibandingkan tahun lalu.Pemerintah secara khusus berjanji untuk membidik pasar spekulatif yang enggan dikenakan pajak oleh pemerintahan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, banyak spekulan telah beralih untuk membeli mata uang asing, cryptocurrency, emas, mobil, dan real estat daripada berinvestasi dalam kegiatan produktif.“Janji penting” Presiden Raisi di bawah tujuh judul untuk menghidupkan kembali ekonomi Iran termasuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 5 persen tanpa minyak dan menggandakan ekspor non-minyak menjadi $70 miliar dalam empat tahun.Hal ini sangat penting karena untuk mengimbangi penurunan pengeluaran pemerintah, komponen permintaan agregat lainnya, yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor neto, harus meningkat. [IT/r]