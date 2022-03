Moskow: 'Tatanan Keuangan Dunia Baru' Akan Datang 

Dmitry Medvedev, deputy secretary of Russia's Security Council

IslamTimes - AS dan UE telah "menodai reputasi mereka" dengan membekukan cadangan bank sentral Rusia, kata mantan Presiden Dmitry Medvedev.

Tatanan keuangan baru akan dinegosiasikan di dunia, dan Barat tidak akan memiliki suara utama lagi di dalamnya, kata mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.Sanksi "neraka" yang dijatuhkan pada Rusia oleh AS, UE, dan sekutu mereka atas konflik di Ukraina telah gagal melumpuhkan negara itu, tetapi sebaliknya "kembali ke Barat seperti bumerang," Medvedev, mantan presiden Rusia yang sekarang wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, menulis di Telegram. "Ini menyakitkan bagi 'teman' kita di Eropa dan luar negeri."Tapi sementara Barat melanjutkan “upaya sia-sia” untuk membatasi Rusia, “dunia secara bertahap bergerak menuju logika baru hubungan ekonomi global; menuju perbaikan sistem keuangan,” katanya.Menurut Medvedev, AS dan UE telah "menodai reputasi mereka" dengan memblokir cadangan bank sentral Rusia. “Tidak mungkin mempercayai mereka yang membekukan rekening negara lain; mencuri aset bisnis dan milik pribadi orang lain, mengorbankan prinsip kesucian milik pribadi.”Setelah pecahnya konflik di Ukraina pada akhir Februari, AS dan UE membekukan hampir setengah dari cadangan mata uang asing Rusia, senilai $300 miliar. Washington membentuk Satuan Tugas khusus, KleptoCapture, untuk mengawasi penerapan sanksi terhadap Moskow dan menyita aset individu dan entitas yang melanggarnya.Keyakinan dalam mata uang cadangan "memudar seperti kabut pagi," dan prospek meninggalkan dolar dan euro dalam peran ini tidak tampak seperti prospek yang tidak realistis lagi, katanya. “Era mata uang regional akan datang.”Rusia mengatakan bahwa mulai 31 Maret, mereka hanya akan menerima pembayaran untuk gas dalam rubel dari “negara-negara yang tidak bersahabat”, yang meliputi AS dan UE, sementara China dan Arab Saudi telah membahas peralihan ke yuan dalam perdagangan minyak mereka.“Tidak peduli apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka harus menegosiasikan tatanan keuangan baru,” kata Medvedev. “Dan suara yang menentukan kemudian akan bersama negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan maju, keuangan publik yang sehat dan sistem moneter yang andal. Dan tidak dengan mereka yang tanpa henti menggelembungkan utang publik mereka, mengeluarkan lebih banyak kertas ke dalam sirkulasi yang tidak didukung oleh kekayaan nasional.” [IT/r]