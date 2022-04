Moskow: Pangkalan NATO di Asia Tengah 'Tidak Dapat Diterima'

Sergey Lartov

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Kamis (31/3) bahwa setiap kehadiran militer NATO di Asia Tengah akan merusak keamanan blok pimpinan Rusia di wilayah tersebut.

Menteri membuat komentarnya pada pertemuan puncak bertema Afghanistan di Tunxi, China.“Kami percaya infrastruktur militer AS dan NATO tidak dapat diterima, atau pembantu Afghanistan mereka, di wilayah negara-negara tetangga, terutama di Asia Tengah,” kata Lavrov, menambahkan bahwa “desain seperti itu bertentangan dengan kepentingan keamanan negara kami.”Dia menambahkan bahwa keberadaan situs militer Barat akan bertentangan dengan kepentingan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), sebuah blok regional yang dipimpin Rusia.Pejabat Rusia juga menyerukan "kehati-hatian yang ekstrim" mengenai penyelesaian pengungsi Afghanistan di negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan. Dia berpendapat negara-negara harus mempertimbangkan "risiko tinggi" untuk keamanan mereka sendiri dan kawasan secara keseluruhan.Militan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu selama tahap akhir penarikan pasukan Barat. AS dan sekutu mereka menginvasi negara itu pada tahun 2001 untuk memerangi Al-Qaeda dan Taliban, sebagai bagian dari 'perang teror' global Washington, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan teroris 9/11. Pasukan AS terakhir meninggalkan Afghanistan pada Agustus 2021.AS mengevakuasi warganya dan beberapa sekutu Afghanistan dari Kabul. Namun, sekitar 78.000 warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS atau mengajukan visa Amerika, tertinggal, menurut Asosiasi Sekutu Masa Perang nirlaba.Lavrov mengatakan bahwa hampir dua dekade pendudukan Barat telah menunjukkan “kegagalan total dari eksperimen untuk memaksakan resep dan nilai asing ke rakyat Afghanistan.”Lavrov bertemu dengan penjabat menteri luar negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, pada hari Kamis (31/3), mendesak dunia untuk bekerja lebih erat dengan Taliban, mendorong langkah-langkah yang dapat menyebabkan pemerintah kelompok militan itu diakui oleh PBB. [IT/r]