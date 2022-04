Gedung Putih Marah atas Seruan Trump agar Putin Merilis Info tentang Hunter Biden

IslamTimes - Gedung Putih mengkritik saran mantan Presiden AS Donald Trump agar pemimpin Rusia Vladimir Putin merilis informasi yang berpotensi merusak tentang putra Joe Biden, menyusul tuduhan yang dibuat oleh Moskow bahwa putra presiden AS mendanai laboratorium senjata biologis rahasia di Ukraina.

Wartawan bertanya kepada juru bicara Gedung Putih Kate Bedingfield pada hari Rabu (30/3) tentang komentar Trump baru-baru ini di program TV "Just the News" yang telah menimbulkan pertanyaan tentang mantan transaksi bisnis Hunter Biden di Rusia. Trump berkata, "Saya pikir Putin akan tahu jawabannya. Saya pikir dia harus melepaskannya."Komentar Trump muncul setelah Rusia menuduh Hunter Biden mendanai laboratorium senjata biologis rahasia di Ukraina, tempat Rusia melakukan kampanye militer. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya membela komunitas berbahasa Rusia melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" Ukraina sehingga tetangga mereka menjadi netral dan tidak lagi mengancam Rusia."Orang Amerika macam apa, apalagi mantan presiden, yang berpikir bahwa ini saat yang tepat untuk masuk ke dalam skema dengan Vladimir Putin dan membual tentang hubungannya dengan Vladimir Putin? Hanya ada satu, dan itu Donald Trump," kata juru bicara Gedung Putih.Analis: Biden berperan penting dalam memprovokasi kudeta Ukraina 2014"Ini mengingatkan saya pada keributan seputar seruan Trump selama kampanye presiden 2016 agar WikiLeaks merilis dokumen apa pun yang mereka miliki tentang Penantang Demokratnya, Hillary Clinton," kata jurnalis yang berbasis di New York, Don DeBar, Kamis (31/3).Eksposur WikiLeaks atas email Hillary Clinton dan dokumen lainnya diyakini oleh banyak pengamat sebagai faktor dalam kekalahannya dari Trump tahun itu."Saya pikir Trump benar sekali untuk mencari pelepasan informasi apa pun yang dapat diperoleh di mana ada kemungkinan aktivitas kriminal oleh putra Presiden - atau Presiden sendiri - dalam situasi di mana Biden telah membawa kita ke ambang perang nuklir," kata DeBar."Biden berperan penting dalam memprovokasi kudeta di Ukraina pada tahun 2014. Telah banyak diilustrasikan bahwa putranya menerima jutaan dolar sebagai kompensasi yang belum diterima dari perusahaan energi Ukraina," katanya.“Dan jelas bahwa pemerintahan Biden dan pers yang kooperatif telah dengan tegas menyembunyikan informasi ini selama lebih dari satu tahun, dan sekarang informasi itu meledak karena kemampuannya sendiri,” tambahnya.“Rusia telah menemukan kemungkinan aktivitas jahat lainnya yang melibatkan Hunter Biden, termasuk peran nyata dalam mendanai pengembangan dan kemungkinan penyebaran senjata biologis ilegal di Ukraina. Tentu saja, informasi apa pun sehubungan dengan kegiatan kriminal oleh Presiden atau putranya sangat penting - sekali lagi, sementara Presiden telah membawa kita ke ambang perang nuklir,” pungkasnya.Sebuah diagram yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pekan lalu menunjukkan upaya Amerika untuk bekerja pada “patogen antraks yang sangat berbahaya.”Berjudul “Koordinasi Laboratorium Biologi dan Pusat Penelitian Ilmiah Ukraina dan AS,” diagram tersebut juga menampilkan miliarder Zionis George Soros dan sebuah tab yang mewakili Partai Demokrat sebagai dalang di balik upaya tersebut.Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan informasi itu ditemukan dalam dokumen yang disita oleh tentara mereka di Ukraina.Dikatakan juga bahwa Badan Pembangunan Internasional AS (AID) terlibat dalam skema tersebut, selain Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).Amerika Serikat awal bulan ini membuat pengakuan yang menakjubkan, mengatakan bahwa Ukraina menjadi tuan rumah “fasilitas penelitian biologi” yang didanai AS.Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland menyatakan keprihatinannya selama sidang Senat di Ukraina setelah Rusia menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa Kiev diperintahkan untuk segera menghilangkan jejak dari apa yang dianggap sebagai program senjata biologis, yang dibiayai oleh Pentagon.Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menemukan bukti biolab yang didanai AS di Ukraina.Kementerian mengatakan telah memantau dengan cermat program senjata biologis yang dikembangkan oleh Pentagon di negara-negara pasca-Soviet, menambahkan bahwa menurut temuan baru, "jaringan" lebih dari 30 laboratorium biologi dibentuk di Ukraina pada khususnya. [IT/r]