Kementerian Luar Negeri: AS Menggunakan HAM untuk Mengarang Kebohongan Jahat terhadap China, Ikut Campur dalam Urusan Beijing

IslamTimes - China telah mengumumkan pengenaan sanksi terhadap sejumlah pejabat Amerika yang "mengada-ada" tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang di negara itu.

Wang Wenbin, juru bicara kementerian luar negeri China, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (31/3) bahwa tindakan pembalasan datang setelah pemerintah AS mengumumkan pembatasan visa pada pejabat China atas tuduhan menindas agama dan etnis minoritas di Xinjiang.Wang mengatakan Beijing akan "menerapkan pembatasan visa timbal balik pada pejabat AS," dan bahwa sanksi akan berlaku bagi mereka "yang mengarang kebohongan tentang masalah hak asasi manusia yang melibatkan China, mempromosikan dan menerapkan sanksi terhadap China, dan merugikan hak dan kepentingan China."Juru bicara kementerian luar negeri China menekankan, "AS menggunakan dalih apa yang disebut masalah hak asasi manusia untuk mengarang kebohongan jahat, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan internal China, mencoreng citra China dan menekan pejabat China."Wang tidak mengungkapkan nama pejabat yang akan dikenai sanksi atau tingkat pembatasan visa, tetapi mengatakan langkah itu sejalan dengan undang-undang sanksi anti-asing China yang diterapkan tahun lalu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta China pekan lalu untuk mengakhiri apa yang dia klaim sebagai “genosida berkelanjutan dan kejahatan terhadap kemanusiaan” di Xinjiang ketika Washington mengumumkan sanksi terhadap pejabat China yang tidak disebutkan namanya.Blinken mengatakan sanksi AS menargetkan pejabat China atas dugaan keterlibatan mereka dalam kebijakan yang menindas minoritas, pembangkang, aktivis hak asasi manusia, dan jurnalis.Kelompok etnis Uighur yang sebagian besar Muslim-Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi di wilayah Xinjiang, telah lama menuduh China melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi. AS, khususnya, mempelopori tuduhan semacam itu di Barat.Pada tahun 2020, panel hak asasi manusia PBB menuduh bahwa hingga dua juta orang Uighur telah dipaksa masuk ke “kamp politik untuk indoktrinasi” di wilayah otonom.China menolak klaim menganiaya warga Uighur, dengan mengatakan telah mengambil tindakan anti-terorisme terhadap separatis di wilayah yang berusaha untuk bergabung dengan kelompok Takfiri seperti al-Qaeda.Beijing menggambarkan kamp-kamp di Xinjiang sebagai “pusat pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja,” yang merupakan bagian dari upayanya untuk mengatasi keterbelakangan dan kurangnya lapangan kerja di daerah tersebut.Hubungan antara AS dan China telah ditandai dengan meningkatnya ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, dengan bentrokan pada isu-isu seperti perdagangan, pandemi, dan campur tangan regional. [IT/r]