Menlu Iran dan China Berjanji Akan Melawan Sanksi 'Tidak Sah, Sepihak' AS

IslamTimes - Ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Tehran, menteri luar negeri Iran dan China telah menegaskan bahwa mereka akan melawan sanksi “tidak sah dan sepihak” Washington terhadap negara-negara merdeka.

Pada hari Rabu (30/3), Departemen Keuangan AS mengumumkan babak baru sanksi terhadap individu dan perusahaan yang terkait dengannya karena memberikan bantuan untuk program rudal balistik Iran.Hossein Amir-Abdollahian dan Wang Yi berbicara pada hari Kamis (31/3) tentang pengambilan langkah-langkah untuk melawan pengenaan sanksi ilegal sepihak.Selama pertemuan di Tunxi, China, di sela-sela KTT ketiga para menteri luar negeri tetangga Afghanistan, kedua menteri luar negeri juga membahas perkembangan terbaru seputar negosiasi Wina tentang kebangkitan kesepakatan Iran 2015.Amir-Abdollahian mengacu pada penggunaan sanksi sebagai alat tekanan oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara merdeka, dengan mengatakan bahwa penting untuk menentang sanksi untuk berkontribusi pada pembentukan stabilitas dan pencegahan krisis yang diciptakan Barat.Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow akan bekerja dengan Tehran untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam upaya menghindari sanksi Barat.Rusia telah mengambil alih Iran sebagai negara yang paling terkena sanksi di dunia sejak meluncurkan kampanye militer melawan Ukraina pada 24 Februari.Sanksi Iran, bagaimanapun, datang setelah mantan presiden AS Donald Trump menyatakan penarikan tanpa alasan dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan Iran, pada Mei 2018 dan menargetkan ekonomi Iran dengan apa yang disebutnya "kesepakatan maksimum". kampanye tekanan.Negosiasi diluncurkan antara Iran dan partai-partai JCPOA yang tersisa di Wina April lalu untuk membawa AS kembali mematuhi perjanjian di bawah pemerintahan Joe Biden.Namun, Washington telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Iran sejak pembicaraan dimulai, dalam apa yang telah dianggap di Tehran sebagai tindakan itikad buruk oleh pemerintahan Joe Biden yang telah berjanji untuk bergabung kembali dengan JCPOA dan menghapus sanksi anti-Iran.Selama pembicaraan di Wina, Rusia dan China telah mendukung posisi Iran tentang perlunya AS menghapus semua sanksi pasca-JCPOA dan menawarkan jaminan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan lagi.Dalam pertemuan Kamis, Amir-Abdollahian lebih lanjut menggarisbawahi perlunya mengaktifkan kapasitas kedua negara untuk memperluas hubungan, terutama di bidang ekonomi.Kepala diplomat Iran juga mencatat bahwa kedua negara memiliki kerja sama penting dalam organisasi internasional melawan politisasi hak asasi manusia dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara.Sementara itu, Wang berterima kasih kepada Amir-Abdollahian atas kehadirannya di KTT Afghanistan dan menggarisbawahi perlunya menerapkan perjanjian kemitraan strategis 25 tahun antara Tehran dan Beijing.Pada bulan Januari, Amir-Abdollahian Wang menandatangani dokumen akhir untuk mengumumkan dimulainya Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara.Kesepakatan itu memungkinkan China untuk berkomitmen pada ratusan miliar dolar dalam investasi di berbagai sektor ekonomi Iran. Iran, sebagai imbalannya, akan berkomitmen untuk menyediakan pasokan energi yang stabil bagi China selama 25 tahun ke depan.Kemitraan Strategis Komprehensif Sino-Iran diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama selama kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Teheran pada 2016. Kemitraan itu secara resmi ditandatangani pada Maret 2021. [IT/r]