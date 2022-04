Rusia Menyajikan Bukti Baru tentang Biolab Ukraina, Komentar tentang Tautan ke Biden, AS

IslamTimes - Militer Rusia mempresentasikan dokumen yang menunjukkan minat Ukraina dalam menggunakan drone untuk mengirimkan senjata patogen yang dikembangkan di biolab yang didanai AS. Nama pejabat AS yang terlibat dalam proyek biolab, dan peran yang dimainkan putra presiden AS saat ini dalam program tersebut, juga diumumkan selama pengarahan khusus pada hari Kamis (31/3).

Salah satu bukti kunci adalah surat dari perusahaan Ukraina Motor Sich kepada produsen drone Turki Baykar Makina – pembuat UAV Bayraktar TB2 dan Akinci – tertanggal 15 Desember 2021. Pihak Ukraina secara khusus menanyakan apakah drone tersebut dapat membawa 20 liter muatan aerosol hingga jangkauan 300 kilometer – menempatkannya dalam jangkauan selusin kota besar Rusia dan hampir semua Belarusia.“Kita berbicara tentang pengembangan sarana teknis pengiriman dan penggunaan senjata biologis oleh rezim Kiev dengan kemungkinan penggunaannya melawan Federasi Rusia,” kata Letnan Jenderal Igor Kirillov, komandan Pasukan Perlindungan Nuklir, Biologis dan Kimia Rusia. .Kirillov juga merujuk paten AS [No. 8.967.029] untuk mekanisme penyebaran patogen aerosol dari drone. Tanggapan AS terhadap penyelidikan Rusia tahun 2018 tentang paten ini tidak menyangkal keberadaannya, tetapi mengklaim bahwa itu secara teknis tidak melanggar kewajiban Washington berdasarkan perjanjian yang melarang senjata kimia dan biologi, katanya.Kirillov menunjukkan kontrak yang ditandatangani antara lembaga pemerintah AS – Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan [DTRA], Pentagon, Departemen Luar Negeri – dan Kementerian Kesehatan Ukraina, serta fasilitas khusus di dalam Ukraina. Pentagon menghabiskan lebih dari $30 juta untuk penelitian biologi hanya di satu fasilitas Ukraina, Pusat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, menurut militer Rusia.Pejabat DTRA Robert Pope adalah “salah satu tokoh kunci” dalam program tersebut, dan “penulis gagasan untuk menciptakan pusat penyimpanan mikroorganisme yang sangat berbahaya di Kiev,” kata Kirillov. Proyek biologis Pentagon di Ukraina dikoordinasikan oleh Joanna Wintrol, kepala kantor DTRA di Kiev, hingga dia pergi pada Agustus 2020. Dia secara langsung mengawasi proyek UP-4, UP-6, dan UP-8 untuk mempelajari patogen mematikan, termasuk antraks. , demam Kongo-Krimea, dan leptospirosis, menurut Kirillov.Titik kontak badan AS adalah Menteri Kesehatan Ukraina [2016-2019] Ulyana Suprun, yang juga warga negara AS, tulis Kirillov, sementara perantara utama adalah kontraktor swasta Black and Veatch, yang kantornya di Kiev dipimpin oleh Lance Lippencott. Kontraktor Pentagon lainnya, Metabiota, juga berperan dalam proyek tersebut.Kirillov mengatakan bahwa Hunter Biden - putra Presiden AS saat ini Joe Biden - memainkan "peran penting dalam menciptakan peluang finansial untuk bekerja dengan patogen di wilayah Ukraina," menunjuk ke beberapa email antara dia dan eksekutif Metabiota dan Black and Veatch . [IT/r]