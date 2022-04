Washington: Serangan terhadap Pasukan AS 'Meningkat 400%' Setelah Pembunuhan Soleimani dan Penunjukan IRGC

IslamTimes - Washington mengatakan jumlah serangan terhadap pasukan Amerika naik 400 persen setelah pembunuhan Jenderal anti-teror Iran Qassem Soleimani dan kampanye “tekanan maksimum” yang lebih luas yang diluncurkan Amerika Serikat terhadap Republik Islam pada 2018.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Kamis (31/3), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan antara 2019 dan 2020, jumlah serangan dari apa yang disebutnya kelompok yang didukung Iran di Irak naik 400 persen.“Ini terjadi setelah keputusan untuk meninggalkan JCPOA,” kata Price, menggunakan akronim untuk Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), atau kesepakatan Iran, yang ditinggalkan AS pada Mei 2018 untuk mengejar kesepakatan. disebut kebijakan tekanan maksimum.“Itu terjadi setelah keputusan untuk menerapkan sebutan [organisasi teroris asing] ke [Korps Pengawal Revolusi Islam]. Itu setelah pembunuhan Soleimani, kepala IRGC [Pasukan Quds],” katanya.Menurut Price, dalam hampir semua hal yang dijanjikan oleh kebijakan Iran sebelumnya, “kebalikannya telah membuahkan hasil.”Washington menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris asing pada April 2019, hanya beberapa bulan sebelum militer AS melakukan serangan teroris yang diperintahkan Trump di Baghdad, Irak, yang menyebabkan tewasnya Jenderal Soleimani, yang telah memainkan peran utama dalam kekalahan kelompok teroris Daesh di negara Arab pada tahun 2017.Menyusul serangan – yang juga menyebabkan kesyahidan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan kelompok perlawanan Irak PMU – Iran dan kelompok perlawanan Irak bersumpah untuk membalas dendam pada para penyerang dan mengusir militer AS dari wilayah tersebut.Sebagai bagian dari balas dendam itu, Iran meluncurkan tembakan rudal balistik ke dua pangkalan yang dikelola AS di Irak. Akibat serangan itu, dengan nama sandi Operasi Martir Soleimani, 110 pasukan Amerika mengalami cedera otak traumatis. Iran juga bersumpah untuk memburu para pelaku, termasuk operator dan komandan, di balik pembunuhan itu. [IT/r]