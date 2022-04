Pertemuan Enam Pihak Tel Aviv; Tujuan, Topik

Islam Times - Para menteri luar negeri Mesir, UEA, Bahrain dan Maroko menghadiri pertemuan pada 27 Maret 2022 yang dihadiri oleh menteri luar negeri Israel Yair Lapid dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Negev yang diduduki. Menteri Luar Negeri Israel menyebut pertemuan enam pihak itu sebagai pertemuan bersejarah di mana berbagai isu politik, terutama isu nuklir Iran, dibahas.

Pertemuan itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS tiba di wilayah pendudukan pada 26 Maret 2022, untuk bertemu dengan perdana menteri rezim Naftali Bennett, menteri luar negeri Yair Lapid dan Menteri Perang Israel Benny Gantz. Oleh karena itu, pertemuan enam pihak baru-baru ini dapat dianggap sebagai inisiatif fundamental AS. Pertanyaan yang muncul adalah apa tujuan diadakannya pertemuan semacam itu, dan apa motivasi Gedung Putih untuk inisiatif barunya di Wilayah Pendudukan?Al-Waght melaporkan bahwa komposisi aktor yang hadir dalam Six Party Summit jelas menunjukkan bahwa Washington pada dasarnya berencana menghidupkan kembali proses normalisasi hubungan Arab yang gagal dengan rezim Zionis. Kehadiran UEA, Bahrain dan Maroko sebagai tiga pilar utama proses normalisasi hubungan dengan rezim Israel, jelas menunjukkan fakta bahwa proses normalisasi yang stagnan telah dipulihkan oleh Gedung Putih.Upaya baru Washington untuk menghidupkan kembali proses normalisasi hubungan berada dalam situasi di mana tidak ada negara Arab lain yang memasuki proses ini setelah proses awal penerimaan normalisasi oleh Emirates, Bahrain dan Maroko di bawah Trump dan di bawah tekanan Washington. Penolakan Arab Saudi dan beberapa negara lain untuk mengikuti proses ini dengan jelas membuktikan bahwa proses normalisasi hubungan ditangguhkan dan Washington tidak dapat mencapai pencapaian khusus dalam hal ini.Meskipun normalisasi hubungan antara Arab dan rezim Zionis dari sudut pandang Washington merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan rezim ini, yang merupakan pilar strategi AS di kawasan, tetapi masalah penting lainnya bagi Washington adalah membentuk koalisi regional melawan poros perlawanan yang dipimpin Iran dan mengurangi beban tanggung jawab AS terkait urusan keamanan di Asia Barat dan Teluk Persia.Sebagaimana tertuang dalam tujuan awal pertemuan enam pihak oleh Menteri Luar Negeri Israel, kesepakatan nuklir Iran 2015 (JCPOA) dan isu pengaruh Iran di kawasan menjadi salah satu topik utama pertemuan tersebut. AS sedang mencoba untuk membawa poros Arab lebih dekat ke rezim Israel dengan alat Iranophobia, untuk membentuk koalisi melawan pengaruh Iran di kawasan serta sekutunya Hizbullah, Hamas dan Ansarullah.Berkenaan dengan program khusus Gedung Putih untuk aliansi Arab-Israel melawan Iran, penting untuk dicatat bahwa rencana semacam itu pada dasarnya bukanlah hal baru, dan telah diupayakan oleh Washington selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah berhasil di lapangan. Saat ini, lamunan AS untuk membentuk koalisi melawan Iran bisa dibilang gagal, karena di satu sisi, dengan hadirnya negara-negara seperti Qatar, Oman dan Kuwait, rencana semacam itu tetap menjadi slogan kosong. Di sisi lain, kehadiran sekutu seperti Suriah, Irak, dan Lebanon di antara orang-orang Arab bersama Iran, lebih dari sebelumnya, telah menggagalkan rencana AS. Secara keseluruhan, tampaknya pertemuan ini, selain sebagai propaganda, dapat mengambil langkah praktis menuju apa yang disebut konfrontasi dengan Iran.Aspek penting lainnya dari pertemuan enam pihak baru-baru ini di Wilayah Pendudukan adalah upaya AS untuk mengatasi kekhawatiran rezim Israel tentang kemungkinan menghidupkan kembali JCPOA dalam pembicaraan Wina. Selama beberapa tahun terakhir, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Israel telah berusaha keras melawan JCPOA dan menggagalkan negosiasi kesepakatan nuklir dengan Teheran. Upaya Tel Aviv termasuk berbagai aksi lapangan, diplomasi, lobi, dan oposisi verbal.AS sekarang berusaha meyakinkan rezim Israel bahwa mereka mengurangi kehadiran wajibnya di kawasan Asia Barat. Penarikan AS yang membawa bencana dari Afghanistan, kurangnya dukungan untuk Ukraina melawan serangan militer Rusia, dan kurangnya dukungan AS untuk Arab Saudi dalam menghadapi operasi pencegahan Ansarullah telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin Israel bahwa Washington tidak lagi bersedia menghabiskan lebih banyak uang untuk itu. mendukung rezim Tel Aviv. Oleh karena itu, tampaknya menjelang finalisasi proses menghidupkan kembali JCPOA, Anthony Blinken, dengan melakukan perjalanan ke wilayah pendudukan dan mengadakan pertemuan enam pihak, berusaha meyakinkan para pemimpin Israel bahwa Washington akan terus mendukung rezim jika kesepakatan tercapai di Wina.Sementara itu, salah satu masalah terpenting rezim Israel adalah dimulainya kembali pembicaraan rekonsiliasi dengan Mahmoud Abbas, serta ancaman berulang dari gerakan perlawanan yang berbasis di Gaza terhadap wilayah pendudukan karena ketidakpatuhan rezim Israel terhadap komitmen gencatan senjata Pedang Quds. Kehadiran Menteri Luar Negeri AS dan pertemuannya dengan Mahmoud Abbas, kepala Otoritas Palestina, dan pembicaraan dengan pejabat Mesir, yang merupakan mediator utama antara Hamas dan Tel Aviv, didasarkan pada isu-isu ini.[IT/AR]