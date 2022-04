Pentagon Membatalkan Uji Coba ICBM karena Ketegangan Nuklir Rusia

IslamTimes - Militer AS telah membatalkan rencana peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua, beberapa minggu setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan penangkal nuklir Rusia dalam "siaga tinggi."

Angkatan Udara AS mengatakan kepada Reuters bahwa pada hari Jumat (1/4) Pentagon membatalkan uji coba Minuteman III yang awalnya hanya bertujuan untuk menunda dalam upaya untuk menurunkan ketegangan nuklir dengan Rusia selama perang di Ukraina.Militer AS pertama kali mengumumkan penundaan uji coba pada 2 Maret setelah Rusia mengatakan pihaknya menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada saat itu penting bagi Amerika Serikat dan Rusia "mengingat risiko salah perhitungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko itu."Tetapi dikatakan akan menunda tes "sedikit," dan tidak membatalkannya.Juru bicara Angkatan Udara Ann Stefanek mengatakan keputusan untuk membatalkan uji coba rudal LGM-30G Minuteman III adalah untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman sehubungan dengan keputusan Rusia untuk menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga yang lebih tinggi. Tes Minuteman III berikutnya dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.“Angkatan Udara yakin dengan kesiapan kekuatan strategis Amerika Serikat,” kata Stefanek.Jeffrey Lewis, seorang peneliti rudal di James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), mengecilkan dampak pembatalan tersebut."Ada nilai untuk melakukan tes tetapi saya tidak berpikir melewatkan satu tes dalam skema besar adalah masalah yang sangat besar," kata Lewis, menambahkan Minuteman III sangat andal.Menanggapi pernyataan agresif oleh para anggota terkemuka NATO, Putin mengatakan pada 27 Februari bahwa ia telah memerintahkan “pasukan pencegah tentara Rusia ke mode tugas tempur khusus.”Sejak itu, kapal selam nuklir Rusia dan peluncur rudal bergerak dilaporkan menggelar latihan dan unit Pasukan Rudal Strategis Moskow menyebarkan peluncur rudal balistik antarbenua di hutan di Siberia timur untuk mempraktikkan penyebaran rahasia.AS dan sekutu NATO-nya telah gagal meningkatkan tingkat siaga nuklir mereka sendiri sebagai tanggapan atas tindakan Rusia.“Sekarang, di masa ketegangan yang meningkat ini, Amerika Serikat dan anggota komunitas internasional lainnya dengan tepat melihat ini sebagai tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab dan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sebuah langkah yang tidak perlu,” kata Kirby.“Kami menyadari pada saat ketegangan ini betapa pentingnya bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertimbangkan risiko salah perhitungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.”Juru bicara Pentagon mengklaim bahwa uji coba rudal tidak dibatalkan dan militer AS "hanya memindahkannya sedikit ke kanan." [IT/r]