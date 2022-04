AS Mengungkapkan Bantuan Militer Besar Lainnya ke Ukraina

IslamTimes - AS akan mengirimkan bantuan militer tambahan senilai $300 juta ke Ukraina, sekretaris pers Pentagon John Kirby mengumumkan pada hari Jumat (1/4).

Dia menambahkan bahwa paket tersebut akan mencakup sistem roket berpemandu laser, drone taktis switchblade yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja, drone pengintai Puma, Humvee lapis baja, amunisi, perangkat penglihatan malam, senapan mesin, peralatan komunikasi, persediaan medis, dan item lainnya. .“Keputusan ini menggarisbawahi komitmen teguh Amerika Serikat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dalam mendukung upaya heroiknya untuk mengusir perang pilihan Rusia,” kata Kirby.Sekretaris itu menjelaskan bahwa Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina memungkinkan pemerintah AS untuk mendapatkan pasokan dan peralatan langsung dari kontraktor industri pertahanan, daripada mengambilnya dari persediaan Departemen Pertahanan sendiri.AS sejauh ini telah memberikan lebih dari $2,3 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan operasi militernya di negara itu bulan lalu.Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan bahwa Inggris dan mitranya setuju untuk mengirim lebih banyak bantuan mematikan ke Ukraina setelah konferensi yang melibatkan 35 negara, menjelaskan bahwa tentara Ukraina membutuhkan senjata yang berbeda tergantung pada taktik di lapangan.Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden menandatangani RUU pengeluaran pemerintah yang menyetujui bantuan militer dan kemanusiaan senilai $13,6 miliar untuk Ukraina, sementara beberapa anggota Senat menuntut AS mengeluarkan lebih banyak lagi untuk membantu negara itu.Moskow menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. [IT/r]