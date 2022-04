Jubir: AS Menunjukkan Permusuhan setelah Menolak Masuk ke Vokalis

IslamTimes - Ali Bahadori Jahromi, juru bicara pemerintah Iran telah menggambarkan penolakan pemerintah AS untuk mengizinkan penyanyi Iran memasuki AS sebagai contoh lain dari permusuhan AS terhadap Iran dalam keadaan apa pun.

"Pemerintah AS, yang memiliki catatan jelas melanggar perjanjian internasional dan standar hak asasi manusia," tulis juru bicara pemerintah Iran Ali Bahadori Jahromi di akun Twitter-nya.Sementara itu, juru bicara kabinet Iran mengatakan bahwa sementara Washington mengklaim telah bertindak dengan niat baik, itu memberlakukan sanksi baru dan mencegah penyanyi Iran masuk dengan tuduhan palsu.Bahadori Jahromi menambahkan bahwa penolakan pemerintah AS untuk mengizinkan penyanyi Iran memasuki AS adalah contoh lain dari permusuhan AS terhadap Iran dalam keadaan apa pun.Juru bicara pemerintah bereaksi terhadap penyanyi terkenal Iran Alireza Ghorbani yang baru-baru ini ditolak masuk AS oleh petugas imigrasi. Ghorbani dilaporkan telah dilarang masuk ke AS untuk melakukan konser di sana karena melakukan dinas militernya di IRGC, yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh Washington. [IT/r]