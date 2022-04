AS Konfirmasi Memberikan Perlindungan Senjata Kimia ke Ukraina

IslamTimes - AS bersiap untuk kemungkinan bahwa Rusia mungkin menggunakan senjata kimia atau biologi melawan Ukraina, menyediakan peralatan dan pasokan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa setelah serangan semacam itu, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki telah mengkonfirmasi.

Psaki mengungkapkan upaya bantuan pada hari Jumat (1/4), tanpa memberikan rincian tentang peralatan yang dikirim ke Kiev. Dia menambahkan bahwa memberikan peralatan ke Ukraina tidak akan membahayakan kesiapan AS untuk serangan kimia atau biologi.Pernyataan itu muncul beberapa minggu setelah Psaki menyarankan bahwa Moskow mungkin berencana untuk menyebarkan senjata kimia atau biologi melawan Ukraina. Dia awalnya membuat pernyataan itu sebagai tanggapan terhadap dokumen yang diterbitkan oleh Rusia, yang menuduh bahwa laboratorium yang didukung AS di Ukraina sedang mengembangkan senjata biologis.“Ini semua adalah taktik yang jelas dilakukan oleh Rusia untuk mencoba membenarkan serangannya yang direncanakan lebih lanjut, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina,” kata Psaki bulan lalu. “Sekarang Rusia telah membuat klaim palsu ini, dan China tampaknya telah mendukung propaganda ini, kita semua harus waspada terhadap kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia atau biologi di Ukraina, atau untuk membuat operasi bendera palsu menggunakan mereka.”Para pejabat AS juga menepis tuduhan berikutnya yang "tidak masuk akal" bahwa putra Presiden Joe Biden, Hunter Biden, telah terlibat dalam pembiayaan penelitian militer terhadap patogen berbahaya di biolab Ukraina. Namun, UK Daily Mail pekan lalu melaporkan bahwa korespondensi yang ditemukan di laptop Biden yang lebih muda yang ditinggalkan setidaknya sebagian menguatkan klaim Rusia.Juga pekan lalu, Presiden Biden mengangkat alis ketika dia mengatakan kepada wartawan selama kunjungan ke Eropa bahwa NATO akan menanggapi "dalam bentuk" jika Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina. Pejabat Gedung Putih kemudian membantah bahwa AS akan menggunakan senjata kimia, dengan mengatakan bahwa itu masih bertentangan dengan kebijakan.Pejabat pemerintahan Biden telah menolak tuduhan Rusia sebagai "menggelikan" dan "tidak masuk akal," tetapi seperti yang dicatat oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada hari Jumat (1/4), Washington belum menawarkan "tanggapan konstruktif" terhadap tuduhan tersebut. Dia mengatakan AS telah melakukan kegiatan bioweapon paling banyak di negara mana pun dan bahwa itu adalah satu-satunya negara yang menentang pembentukan verifikasi multilateral kepatuhan terhadap Konvensi Senjata Biologis [BWC].“Masyarakat internasional memiliki alasan yang baik untuk mempertanyakan kegiatan bio-militer AS,” kata Zhao. Washington menuduh negara-negara lain melakukan pelanggaran BWC, tanpa memberikan “bukti kuat” – dalam beberapa kasus untuk membenarkan penerapan sanksi atau mengobarkan perang – tetapi “ketika menyangkut kepatuhannya sendiri, AS telah mencoba untuk mengatasi, yang tidak dapat diterima,” dia menambahkan. [IT/r]