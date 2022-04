Kepala NIOC: Cadangan Minyak dan Gas Iran Diperkirakan Mencapai 1,2 Triliun Barel

IslamTimes - Iran memiliki setara dengan lebih dari 1,2 triliun barel minyak dan gas ketika pejabat senior Kementerian Perminyakan mengatakan negara itu akan dapat memanfaatkan cadangan tersebut setidaknya selama satu abad dari sekarang.

CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) milik negara Mohsen Khojasteh Mehr mengatakan pada Jumat (1/4) malam bahwa Iran sekarang adalah pemegang cadangan hidrokarbon terbesar di dunia mengingat penemuan-penemuan barunya.“Berkenaan dengan minyak dan gas di tempat dan juga cairan dan kondensat di tempat, kami memiliki setara dengan lebih dari 1.200 miliar barel minyak mentah di bawah tanah,” kata Khojasteh Mehr kepada TV pemerintah.Memberikan rincian angka, wakil menteri perminyakan mengatakan bahwa cadangan minyak mentah Iran yang dapat diekstraksi diperkirakan mencapai 157 miliar barel mengingat tingkat pemulihan yang ditingkatkan.Dia menambahkan, cadangan gas bumi diperkirakan mencapai 33 triliun meter kubik (116,5 triliun kaki kubik).Khojasteh Mehr mengatakan cadangan besar memungkinkan Iran untuk terus memproduksi minyak dan gas setidaknya selama 100 tahun ke depan.Angka-angka itu muncul beberapa hari setelah pejabat pemerintah Iran mengatakan produksi minyak mentah di negara itu telah mencapai tingkat yang terlihat sebelum Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Iran pada 2018 menyusul keputusannya untuk menarik diri dari kesepakatan internasional mengenai program nuklir Tehran.Laporan media dan pernyataan pemerintah menunjukkan ekspor minyak mentah dari Iran telah berada di sekitar 1,5 juta barel per hari (bph) sejak akhir tahun lalu. Itu terjadi meskipun ada sanksi AS yang berusaha menumpuk tekanan ekonomi pada Iran dengan mencekik pendapatan ekspor minyaknya.Khojasteh Mehr bersikeras bahwa produksi minyak mentah Iran telah mencapai kapasitas pra-sanksi lebih dari 3,8 juta barel per hari. [IT/r]