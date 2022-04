Laporan: Pentagon Menyalahkan Militer AS atas Pembantaian Warga Sipil Suriah

IslamTimes - Militer AS seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil yang terperangkap di Raqqa, Suriah, karena menghancurkan kota itu menjadi puing-puing selama pertempuran yang menentukan dengan militan Daesh pada tahun 2017 yang juga menewaskan sebanyak 1.600 warga sipil, sebuah laporan yang ditugaskan Pentagon telah mengakui.

“Raqqa mengalami kerusakan struktural paling parah akibat kepadatan kota mana pun di Suriah,” kata laporan yang disiapkan oleh lembaga pemikir yang disponsori pemerintah, Rand Corporation, dan dirilis pada hari Kamis (31/3).Kerusakan struktural itu terdiri dari kehancuran atau kerusakan 11.000 bangunan antara Februari dan Oktober 2017, termasuk lebih dari 40 sekolah, 29 masjid, delapan rumah sakit, lima universitas, dan sistem irigasi Raqqa, menurut laporan tersebut.Laporan RAND lebih lanjut mengutip statistik oleh kelompok hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berbasis di Inggris serta koalisi pimpinan AS sendiri yang menunjukkan sejumlah besar korban sipil yang terjadi sebagai akibat dari kampanye militer besar-besaran. Antara 6 Juni dan 30 Oktober 2017, warga sipil yang terbunuh berjumlah sekitar 744 hingga 1.600.Pada akhir pertempuran untuk merebut kota itu, laporan itu mencatat, "60 hingga 80 persen" di antaranya "tidak dapat dihuni." Ada juga kebencian yang signifikan dari penduduk terhadap Washington dan sekutu Kurdi lokalnya, yang disebut sebagai Pasukan Pertahanan Suriah (SDF), dengan kerusakan struktural yang sangat besar dan korban sipil yang "merusak... kepentingan jangka panjang AS" di wilayah tersebut.Pada 2017, Washington mempercepat kampanye multinasional melawan Daesh di Suriah menyusul serangkaian serangan teroris brutal di Eropa. Menteri Pertahanan AS saat itu James Mattis dengan terkenal menggambarkan pendekatan baru itu sebagai "perang pemusnahan" di mana para pejuang jihad tidak seharusnya melarikan diri.Pertempuran brutal dan kemenangan yang diklaim atas kelompok teror - awalnya didukung dan dipasok oleh AS dan sekutu Barat dan regionalnya - datang dengan harga yang mahal, dengan pembunuhan lebih dari 1.500 non-pejuang dan sebagian besar kota, termasuk lingkungan perumahan, diratakan oleh pemboman Amerika dan koalisi yang intens, menurut penyelidikan oleh kelompok pengawas."AS melakukan sekitar 95 persen dari total serangan udara selama operasi Raqqa dan semua serangan artileri," menurut RAND.Perkiraan kematian yang paling mungkin akibat koalisi adalah 774, menurut Rand, sebuah think tank nirlaba yang sering dikontrak oleh militer AS untuk penelitian. Namun, pasukan SDF yang membantu koalisi pimpinan AS bertempur di lapangan melaporkan telah menemukan 4.000 warga sipil dari puing-puing kota, meskipun masih belum jelas bagaimana mereka terbunuh, menurut ulasan Rand.Sementara koalisi AS memberikan perkiraan yang jauh lebih rendah dari 178 tewas selama kampanye militer Raqqa.Meskipun korban sipil besar-besaran yang ditimbulkan oleh kampanye, laporan RAND menegaskan bahwa AS tidak melakukan kejahatan perang, mengklaim bahwa militer Amerika berusaha untuk menghormati hukum internasional mengenai perlindungan warga sipil di masa perang.Ia kemudian menambahkan bahwa ada "ruang untuk perbaikan," merekomendasikan bahwa militer AS - di masa depan - harus siap untuk mengirim lebih banyak pasukan darat atau pasukan ke lapangan untuk mendapatkan kesadaran dan keterlibatan situasional yang lebih baik, daripada hanya mengandalkan serangan udara dengan kesenjangan yang tak terelakkan dalam intelijen.Laporan RAND Corporation dan kesimpulannya bahwa tidak ada kejahatan perang yang dilakukan secara langsung datang beberapa bulan setelah Pentagon mengumumkan bahwa mereka meluncurkan penyelidikan terhadap serangan udara dan serangan bom AS di kota Baghuz di Suriah pada 2019, pertempuran besar terakhir untuk menggulingkan Daesh dari bentengnya di tanah air. [IT/r]