Trump Menyebut 'Bahaya Terbesar' bagi Amerika

IslamTimes - Ancaman terbesar bagi AS bukanlah Rusia, China, atau negara asing lainnya, tetapi politisi "kiri radikal" yang sekarang memimpin Amerika, kata mantan Presiden AS Donald Trump selama rapat umum Partai Republik di Washington Township, Michigan pada hari Minggu (3/4).

Orang-orang di AS sekarang sedang melalui “periode paling berbahaya” dalam hidup mereka, tegas mantan presiden ituKarena kebijakan Joe Biden, termasuk menyerah pada energi Rusia, Amerika sekarang “tertatih-tatih di tepi mimpi buruk ekonomi yang dikenal sebagai stagflasi… itu adalah inflasi dan resesi simultan,” kata presiden AS ke-45 itu.“Kita sedang menjalani periode paling berbahaya dalam hidup kita. Dan kami memiliki presiden yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan dan di mana dia berada. Selain itu, dia melakukan pekerjaan yang fantastis,” dia tertawa di depan kerumunan besar yang memegang spanduk “Selamatkan Amerika” dan meneriakkan “USA! AMERIKA SERIKAT!"“Terlepas dari semua yang Anda dengar dan lihat tentang China dan Rusia dan Iran dan lainnya, bahaya terbesar kami bukanlah dari luar yang masuk, bahaya terbesar kami adalah dari politisi yang sakit dan radikal yang secara sadar atau tidak sadar ingin menghancurkan negara kami,” katanya disambut sorak sorai penonton.“Segala sesuatu yang disentuh radikal kiri berubah menjadi bencana besar,” tegas Trump, menuduh Biden dan Demokrat di Kongres mengobarkan “perang melawan energi Amerika” dan menciptakan situasi di mana kelas menengah “dihancurkan oleh gas dan energi tertinggi. harga pangan dalam sejarah negara kita.”Menurut pria berusia 75 tahun itu, inflasi akan menelan biaya rata-rata keluarga di AS sekitar $5.200 tahun ini. “Kelemahan Biden telah memberi kita bencana Ukraina,” tambahnya, merujuk pada operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di negara itu, sementara juga menyalahkan presiden atas lonjakan kejahatan dan masuknya migran dari Meksiko.Dia meminta para pendukungnya untuk memilih Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu pada bulan November. "Kami akan merebut kembali Kongres," kata Trump. [IT/r]