Kasal dan US SECNAV Sepakati Gelar Latihan Bersama Marinir Dua Negara

IslamTimes - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat (US SECNAV) Carlos Del Toro sepakat menggelar latihan bersama antara Korps Marinir TNI AL dan Korps Marinir AS (USMC).

Latihan bersama itu merupakan wujud kerja sama strategis dua negara khususnya di bidang militer."Latihan bersama itu merupakan wujud kerja sama strategis dua negara khususnya di bidang militer," kata Laksamana Yudo sebagaimana dikutip dari siaran tertulis TNI AL yang diterima di Jakarta, Minggu.Laksamana Yudo menyampaikan pihaknya akan mengirim prajurit yang berpengalaman dalam operasi untuk bergabung dalam kegiatan latihan. Ia berharap personel Korps Marinir TNI AL dapat menerima manfaat dari latihan tersebut.Laksamana Yudo mengunjungi Washington DC, Amerika Serikat sejak 30 Maret 2022, dan ia telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Mike Gildey, Rabu (30/3), di Pentagon dan US SECNAV Carlos Del Toro, Kamis (31/3).Dalam pertemuan dengan Carlos, Yudo juga membahas peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, antara lain penambahan jumlah perwira TNI AL yang menerima beasiswa di Naval Staff College (NSC) dan Naval Command College (NCC) di Rhode Island, serta beasiswa untuk menempuh pendidikan di National Defense University--lembaga setingkat Lemhannas--di Washington DC.Dua pihak lanjut membahas kemungkinan Angkatan Laut AS membuka kesempatan bagi penyelam TNI AL dan penerbang TNI AL untuk mengikuti kursus atau pendidikan singkat di bidang-bidang keahlian khusus.Carlos Del Toro dalam pertemuan itu menekankan Indonesia dan Amerika Serikat telah menjadi mitra strategis terutama dalam menjaga stabilitas di kawasan.Ia pun menyampaikan komitmennya bahwa Angkatan Laut AS berkomitmen melanjutkan kerja sama bidang pendidikan, latihan, dan alih teknologi.Carlos kepada Laksamana Yudo juga menyampaikan terima kasih, karena antusiasme Indonesia mengirim beberapa perwira TNI AL untuk menempuh latihan dan pendidikan di AS.Laksamana Yudo pun menyampaikan ucapan yang sama. Ia mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh US SECNAV Carlos Del Toro.Tidak hanya menemui Laksamana Gildey dan Carlos Del Toro, Yudo lanjut mendatangi Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk AS Rosan Roeslani membahas berbagai rencana kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Amerika Serikat demi mengantisipasi masalah keamanan dan stabilitas di kawasan serta dunia.[IT/r/Antara]