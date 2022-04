Iran Kecam Serangan Teroris di Herat Afghanistan

Saeed Khatibzadeh. Iranian Foreign Ministry Spokesman -

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk serangan teroris pada pertemuan orang-orang di kota Herat, Afghanistan barat, memperingatkan plot memecah belah musuh.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (3/4), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh mengutuk keras serangan teroris oleh elemen Takfiri pada pertemuan orang-orang tertindas Herat di tempat rekreasi di Kota Jebril kota yang menyebabkan sejumlah besar warga Afghanistan tewas dan terluka. .Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serangan dan kepada orang-orang Afghanistan, berharap kesabaran dan pahala ilahi bagi keluarga dan pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka dalam serangan itu.Juru bicara itu sekali lagi memperingatkan terhadap rencana memecah belah dari musuh-musuh umat Islam.Khatibzadeh menekankan perlunya para penguasa Afghanistan untuk memikul tanggung jawab atas keamanan warga Afghanistan dan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi orang-orang, terutama kelompok-kelompok etno-sektarian yang lebih rentan dari orang-orang Afghanistan, situs web Kementerian Luar Negeri melaporkan.Iran yakin bahwa saudara-saudari Muslim di Afghanistan akan menggagalkan konspirasi musuh untuk menyebabkan perpecahan di negara itu melalui solidaritas, pemikiran bersama, dan upaya bersama, ia menyimpulkan.Sedikitnya lima warga sipil tewas dan 25 lainnya cedera dalam dua ledakan di provinsi Herat Afghanistan pada Jumat (1/4), kata pejabat Taliban.Menurut The Associated Press, juru bicara provinsi Herat, Mahmood Rasoly mengatakan dua bom meledak di antara warga sipil di sebuah lapangan yang digunakan untuk permainan tradisional Afghanistan, seperti gulat lumpur dan Buzkashi, yang dimainkan dengan pemain berkuda.Beberapa serangan dilaporkan setiap minggu di seluruh Afghanistan, termasuk beberapa yang diklaim oleh kelompok teroris ISIL.Ledakan hari Jumat, bagaimanapun, tidak diklaim oleh siapa pun. [IT/r]