Laporan: Arab Saudi dan UEA Terus Menolak Biden saat Hubungan Mencapai Titik Terendah 

IslamTimes - Hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mencapai titik terendah baru di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, karena kedua negara Arab terus menolak presiden AS, menurut sebuah laporan.

The Guardian mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Minggu (3/4) bahwa hubungan tersebut berada pada titik "rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya", dengan Riyadh dan Abu Dhabi terus menolak tuntutan Biden untuk meningkatkan ekspor minyak mereka untuk menahan melonjaknya harga minyak di tengah operasi militer Rusia di Ukraina.Menurut laporan itu, hubungan yang memburuk terjadi ketika pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), dan rekannya di UEA, Mohammed bin Zayed (MBZ), sangat waspada terhadap tekad pemerintah Biden untuk menghidupkan kembali. kesepakatan Iran 2015Kesepakatan Iran, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), dibatalkan oleh mantan presiden AS Donald Trump pada Mei 2018, dalam sebuah langkah yang disambut gembira di Riyadh dan Abu Dhabi.“Ini adalah akhir dari jalan bagi kami dan Biden, tetapi mungkin juga AS,” seorang diplomat Barat mengutip seorang rekan Saudi mengatakan.The Guardian mencatat bahwa komentator terkemuka Saudi dan Emirat juga berbagi sentimen yang sama, dengan mantan pemimpin redaksi al-Arabiya, Mohammed al-Yahya, mengatakan dalam artikel Jerusalem Post bahwa “Hubungan Saudi-AS sedang dalam pergolakan ke krisis.”"Saya semakin terganggu oleh ketidaknyataan diskusi Amerika tentang subjek, yang sering gagal untuk mengakui seberapa dalam dan serius keretakan telah tumbuh," tulisnya, menambahkan "Diskusi yang lebih realistis harus fokus pada satu kata: perceraian. Ketika Barack Obama merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran, kami orang-orang Saudi memahami bahwa dia sedang mencari putusnya pernikahan 70 tahun.”Dia juga membandingkan tuntutan Washington dengan diplomasi tanpa pamrih China, dengan mengatakan: “Sementara kebijakan Amerika dilanda kontradiksi yang membingungkan, kebijakan China sederhana dan lugas. Beijing menawarkan kepada Riyadh kesepakatan sederhana: jual minyak Anda kepada kami dan pilih peralatan militer apa pun yang Anda inginkan dari katalog kami; sebagai imbalannya, bantu kami menstabilkan pasar energi global.”“Dengan kata lain, China menawarkan apa yang semakin tampak seperti model kesepakatan Amerika-Saudi yang menstabilkan Timur Tengah selama 70 tahun,” kata Al-Yahya.Profesor Abdulkhaleq Abdulla, seorang sarjana terkenal dalam ilmu politik di UEA, juga menggambarkan krisis dengan Washington sebagai yang terburuk dalam “50 tahun.”“Hubungan UEA dengan mitra AS dipertaruhkan, di persimpangan jalan. Sudah pasti bahwa tugas memperbaiki kesalahpahaman berada di pundak pemerintahan Biden, yang mungkin hampir kehilangan mitra regional,” tulisnya di harian Lebanon Annahar.Abdulla juga mencatat bahwa “Amerika bukan lagi satu-satunya negara adidaya di dunia,” dan oleh karena itu UEA dan negara-negara lain berusaha untuk mendiversifikasi mitra.Bulan lalu, Wall Street Journal melaporkan bahwa MBS dan MBZ telah menolak untuk menjawab panggilan presiden AS.Menurut harian Amerika, Gedung Putih gagal mencoba mengatur panggilan antara Biden dan para pemimpin de facto Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk menahan lonjakan harga minyak.Upaya putus asa Gedung Putih untuk menghubungi putra mahkota Saudi datang ketika pemerintahan Biden menyatakan tahun lalu bahwa mereka berusaha untuk "mengkalibrasi ulang" hubungannya dengan Arab Saudi, dan menolak untuk mengatur panggilan antara Biden dan MBS. [IT/r]