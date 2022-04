Pejabat Militer AS dan Ukraina Bahas Bantuan Militer Washington

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyampaikan dukungan militer AS untuk Ukraina dengan Menteri Pertahanan Ukraina Alexey Reznik melalui telepon, menurut Sekretaris Pers Pentagon John Kirby.

Menurut pernyataan itu, Austin berbicara dengan Reznik untuk “menegaskan dukungan AS yang tak tergoyahkan untuk Ukraina dan untuk membahas dinamika yang berubah di medan perang.”Kemarin, Pentagon mengumumkan bahwa AS memberikan paket senjata senilai sekitar $300 juta ke Ukraina, merinci bahwa paket tersebut akan mencakup peralatan militer mulai dari sistem roket berpemandu laser hingga Humvee lapis baja dan drone.Senjata akan diperoleh dari industri senjata yang diambil dari persediaan yang sudah ada sebelumnya, dan Departemen Pertahanan mengatakan itu mewakili “awal dari proses kontrak untuk memberikan kemampuan baru kepada angkatan bersenjata Ukraina.”Dalam pernyataan oleh Kirby, sekretaris pers menegaskan bahwa “Sekretaris Austin menegaskan kembali AS. komitmen untuk penyediaan bantuan mematikan defensif untuk meningkatkan kapasitas Ukraina untuk mempertahankan diri,” menambahkan bahwa “Austin menyoroti paket Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina senilai $300 juta yang baru-baru ini diumumkan, sehingga total komitmen bantuan keamanan AS menjadi lebih dari $1,6 miliar…”Sehubungan dengan situasi baru-baru ini di Bucha dan wilayah lain di Ukraina, Austin “menegaskan kembali komitmen AS untuk menggunakan setiap alat yang tersedia untuk mendokumentasikan dan berbagi informasi.” [IT/r]