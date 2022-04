Menteri: Irak Akan Membutuhkan Gas Iran yang 'Cocok' selama Bertahun-tahun

IslamTimes - Menteri kelistrikan Irak telah menggambarkan impor gas dari negara tetangga Iran sebagai cocok dan murah, dengan mengatakan negaranya "akan membutuhkan gas Iran selama bertahun-tahun."

Berbicara pada hari Senin (4/4), Adel Karim mengakui bahwa biaya menghubungkan jaringan listrik Irak ke negara-negara Teluk Persia Arab sangat tinggi.Dia juga merujuk pada tiga perjanjian dengan Qatar, Turki, dan Arab Saudi, dengan mengatakan, bagaimanapun, bahwa Irak belum mencapai konsensus dengan ketiganya, terutama negara-negara Arab, mengenai harga energi.“Kami tidak setuju dengan harga mereka,” katanya, mengacu pada negara-negara Arab Teluk Persia. “Gas Iran cocok untuk Irak dan harganya dapat diterima. Kami akan membutuhkan gas Iran selama bertahun-tahun.”Sementara itu, juru bicara Kementerian Listrik Irak Ahmad al-Abadi mengatakan kepada situs berita Lebanon al-Ahed bahwa pasokan listrik negara itu telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca yang sejuk dan injeksi gas Iran ke pembangkit listrik Irak, yang telah meningkat dari 8 juta kubik. meter per hari menjadi 25 juta.Kembali pada bulan Februari, para menteri perminyakan Iran dan Irak membahas kerja sama di bidang energi, termasuk cara-cara untuk meningkatkan ekspor gas ke Irak dan pembayaran utang Baghdad ke Teheran.Irak saat ini sangat bergantung pada energi Iran untuk pembangkit listriknya.Dibutuhkan lebih dari 35.000 megawatt listrik per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, tetapi perang bertahun-tahun setelah invasi AS tahun 2003 telah membuat infrastruktur listriknya berantakan.AS, yang tidak senang dengan hubungan dekat dan perdagangan antara Baghdad dan Tehran, telah menekan Irak untuk mengurangi ketergantungannya pada gas dan listrik Iran. Ia juga telah mendaftarkan perusahaan dan sekutunya untuk menggantikan Iran sebagai sumber energi Irak.Namun, para pejabat Irak mengatakan tidak ada pengganti yang mudah untuk impor dari Iran karena akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur energi Irak secara memadai.[IT/r]Iran terus mengekspor energi ke Irak meskipun ada sanksi ilegal AS, tetapi menghadapi banyak masalah dengan pemulangan uangnya dari penjualan tersebut.Jumlah pasti dari utang Irak tidak diketahui. Di masa lalu, para pejabat Iran mengatakan antara $6 miliar dan $7 miliar dana Iran disimpan di negara Arab.