Legislator Iran Mendesak Pemerintah untuk Mengambil Jaminan Kuat dari AS

IslamTimes - Anggota parlemen Iran dalam sebuah surat kepada Presiden Sayyid Ebrahim Raisi meminta pemerintah untuk mengamankan jaminan kuat dari Washington dalam setiap kemungkinan kesepakatan dalam pembicaraan Wina.

Surat itu, sejauh ini ditandatangani oleh lebih dari 190 legislator, menuntut pemerintah untuk mendapatkan "jaminan yang lebih kuat" dari AS dalam pembicaraan Wina tentang penghapusan sanksi.Ini juga menyerukan untuk menghormati garis merah yang diumumkan sebelumnya oleh Iran dan mengamankan kepentingan nasional dalam pembicaraan Wina.Anggota parlemen Iran dalam sebuah pernyataan pada bulan Februari telah meminta pemerintahan Presiden Raisi untuk mematuhi garis merah Iran saat pembicaraan beringsut maju di Wina.Mereka mengatakan pemerintah AS dan sekutu Eropanya telah menunjukkan bahwa mereka tidak terikat oleh kesepakatan apa pun selama beberapa tahun terakhir, jadi Iran berkewajiban untuk belajar dari pengalaman dan menetapkan garis merah yang jelas.Garis merah, menurut anggota parlemen, termasuk jaminan oleh Amerika Serikat dan tiga penandatangan JCPOA Eropa bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan potensial lagi dan mencari jalan lain untuk “mekanisme snapback”, yang akan mengembalikan sanksi Dewan Keamanan PBB. melawan Iran. Mereka juga menegaskan bahwa semua sanksi yang dikenakan di bawah "alasan palsu" harus dihapus.Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan AS harus menghapus semua sanksi ilegal terhadap Republik Islam dengan cara yang dapat diverifikasi dan menjamin bahwa pemerintahan baru AS tidak akan melanggar JCPOA sekali lagi.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Pada Mei 2019, setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika terjadi ketidakpatuhan oleh pihak lain.Pemerintahan Biden mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Bulan lalu, pembicaraan di Wina, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA, dihentikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan tetapi laporan kemudian menunjukkan bahwa mereka berada di tahap akhir. [IT/r]