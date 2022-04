Stoltenberg: NATO Akan Menargetkan China

IslamTimes - NATO berencana untuk memperdalam kerja samanya dengan mitra di Asia sebagai tanggapan atas meningkatnya "tantangan keamanan" yang datang dari China, yang menolak untuk mengutuk operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, Sekretaris Jenderal blok pimpinan AS Jens Stoltenberg mengungkapkan selama konferensi pers di Selasa (5/4).

Beijing menimbulkan “tantangan sistemik terhadap keamanan,” menurut Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg.Dia mengumumkan bahwa blok tersebut akan menjadi tuan rumah bagi para menteri luar negeri dari negara-negara anggota serta Finlandia, Swedia, Georgia, dan Uni Eropa. Namun, pejabat kelahiran Norwegia itu juga mencatat bahwa mitra Asia-Pasifiknya – seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan – juga telah diundang, menyatakan bahwa krisis keamanan saat ini memiliki “implikasi global.”Para menteri akan membahas konsep strategis baru yang akan menjelaskan konflik militer di Ukraina, tetapi juga akan mencakup untuk pertama kalinya masalah “pengaruh yang tumbuh dan kebijakan koersif China di panggung global yang menimbulkan tantangan sistemik bagi keamanan dan demokrasi kami.”“Kami melihat bahwa China tidak mau mengutuk agresi Rusia dan telah bergabung dengan Moskow dalam mempertanyakan hak negara-negara untuk memilih jalan mereka sendiri,” kata Stoltenberg, mendesak bahwa demokrasi harus membela nilai-nilai mereka melawan “kekuatan otoriter.”Menurut Freedom House yang didanai pemerintah AS, lima dari tiga puluh anggota NATO tidak dianggap sebagai negara demokrasi penuh – Turki, Hongaria, Albania, Makedonia Utara & Montenegro.Saya telah menyatakan harapan bahwa blok tersebut akan dapat memperdalam kerja samanya dengan mitra Asia-Pasifiknya di bidang-bidang seperti “pengendalian senjata, dunia maya, hibrida, dan teknologi.”Sejak dimulainya serangan militer Rusia terhadap Ukraina, Beijing telah menahan diri untuk mengambil sikap khusus mengenai masalah ini, menyerukan resolusi damai untuk konflik tersebut tetapi menolak untuk mengutuk tindakan Moskow atau bergabung dengan sanksi ekonomi besar-besaran yang dikenakan pada Rusia oleh AS, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan negara-negara lain.Selama beberapa minggu terakhir, AS semakin menekan China untuk "memilih," dengan Joe Biden memperingatkan Beijing tentang "konsekuensi" dan "biaya" potensial jika China memilih untuk mendukung Rusia dalam konflik Ukraina, baik secara militer atau dengan membantu menghindari sanksi internasional.Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kyiv menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. [IT/r]