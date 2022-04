Wall St Jatuh di tengah Kekhawatiran Fed Gila Perang dan Sanksi Baru Rusia

IslamTimes - Indeks utama Wall Street jatuh pada hari Selasa (5/4) setelah Gubernur Federal Reserve AS Lael Brainard mengatakan dia mengharapkan pengurangan cepat pada neraca bank sentral, menakuti investor yang sudah khawatir tentang prospek sanksi baru terhadap Rusia.

Nasdaq memimpin kerugian karena ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat menumpulkan daya tarik untuk saham dengan pertumbuhan tinggi. Amazon.com Inc, Apple Inc dan Nvidia Corp turun antara 1,4% dan 3,8%.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 menguat dalam perdagangan tengah hari, dengan saham utilitas mencapai rekor tertinggi baru. Saham teknologi dan konsumen masing-masing turun lebih dari 1,5%, mengimbangi kenaikan.“Apa yang menakutkan pasar adalah ungkapan 'dengan langkah cepat' karena itu menyiratkan bahwa mereka (Fed) tidak hanya akan membiarkan obligasi jatuh tempo, tetapi juga akan menjual obligasi untuk mencapai kebijakan yang lebih netral pada akhir tahun. tahun,” kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research di New York."Itulah yang menyebabkan investor khawatir - kecepatan dan agresivitas The Fed dengan pengurangan neracanya."Investor sekarang memperkirakan peluang hampir 78,8% dari kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan bank sentral AS di bulan Mei, sedikit naik dari 74,9% di sesi sebelumnya, menurut alat Fedwatch CME Group.Brainard mengatakan dia mengharapkan kenaikan suku bunga metodis dan bahwa Fed akan dengan cepat meningkatkan pengurangan ke neraca hampir $9 triliun menjadi laju limpasan yang "jauh" lebih cepat daripada yang terakhir kali.Imbal hasil Treasury AS naik ke level tertinggi multi-tahun setelah pernyataan Brainard, dengan imbal hasil jangka panjang bergerak lebih cepat dan sebagian membalikkan beberapa pergerakan investasi baru-baru ini di kurva AS. [IT/r]