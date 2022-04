AS Akan Mengirimkan Bantuan Militer Tambahan $100 Juta ke Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengatakan akan mengirim hingga $100 juta bantuan militer tambahan ke Ukraina saat operasi militer Rusia berlanjut di sana.

Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon, dalam pernyataan terpisah pada Selasa (5/4) malam, mengumumkan bantuan yang akan digunakan untuk sistem anti-armor Javelin.“Saya telah mengizinkan, berdasarkan delegasi dari Presiden sebelumnya hari ini, penarikan segera bantuan keamanan senilai hingga $100 juta untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem anti-armor tambahan,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.Penarikan memungkinkan presiden untuk membantu negara-negara selama keadaan darurat tanpa memperoleh persetujuan dari otoritas legislatif atau alokasi anggaran, menurut buku pegangan Departemen Pertahanan.Penarikan terbaru menandai alokasi keenam yang telah dibuat AS untuk Ukraina sejak 21 Agustus, menurut Blinken.Sementara itu, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Selasa bahwa dana tambahan akan digunakan "untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina untuk sistem anti-armor Javelin tambahan."Menurut laporan, Pentagon berencana untuk mengirim berbagai peralatan ke Ukraina termasuk 10 drone Switchblade, yang dipersenjatai dengan hulu ledak penghancur tank.AS telah memberi Ukraina lebih dari $1,7 miliar sejak operasi Rusia dimulai pada akhir Februari dan menurut Kirby, tahap terakhir membawa bantuan militer AS ke negara itu menjadi lebih dari $2,4 miliar sejak awal masa jabatan Presiden AS Joe Biden.Pada 1 April, Pentagon mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar $300 juta.Juga pada hari Selasa, pemerintahan Biden mengatakan akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Moskow.Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi sedang dikoordinasikan dengan Kelompok Tujuh dan Uni Eropa.Sanksi juga akan menargetkan lembaga keuangan milik Rusia dan perusahaan milik negara.Psaki mengatakan bahwa sanksi itu sebagai tanggapan atas kekejaman Rusia baru-baru ini di Bucha, sebuah kota dekat ibukota Ukraina, Kyiv, dan tindakan kekerasan lainnya di Ukraina.“Kami terus menilai dan membuat keputusan tentang konsekuensi tambahan dan langkah-langkah yang dapat kami lakukan,” kata Psaki selama pengarahan Gedung Putih. [IT/r]