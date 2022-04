Jenderal AS: Konflik Besar antara Kekuatan Besar Lebih Mungkin 

IslamTimes - Ketika dunia menjadi lebih tidak stabil, “potensi konflik internasional yang signifikan meningkat, bukan menurun,” kata seorang perwira tinggi militer AS kepada anggota parlemen pada hari Selasa (5/4).

Menteri Perang AS Lloyd Austin dan ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Mark Milley, membela anggaran $773 miliar yang memecahkan rekor yang diminta Departemen Perang AS untuk tahun fiskal 2023 pada sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR yang menyedihkan.Pertemuan itu membahas banyak sekali musuh AS, Rusia dan China, yang keduanya dianggap di Washington sebagai ancaman bagi kekuatan global AS.Milley menjuluki operasi militer Rusia di Ukraina sebagai "ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan Eropa dan mungkin dunia" dalam 42 tahun bertugas di militer AS. Namun, “menggembirakan” melihat reli dunia di sekitar Ukraina, saya menambahkan.Kedua pejabat militer kemudian menunjuk miliaran yang dialokasikan untuk ruang angkasa dan keamanan siber sebagai contoh kesiapan AS. Mereka mengakui bahwa Washington tidak memiliki pertahanan terhadap rudal hipersonik yang telah berhasil diuji oleh Rusia dan China, tetapi meyakinkan komite bahwa pengembangan “pesawat pencegat fase luncur”, rudal mutakhir yang mampu melawan rudal hipersonik, sedang berjalan dengan cepat. . .Milley mengklaim bahwa hanya kehadiran "kekuatan keras" AS yang mungkin dapat mencegah operasi militer Rusia di Ukraina. “Sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, itu sudah menjadi tujuan lama Putin. Dan untuk berbicara terus terang, terlepas dari komitmen pasukan AS ke Ukraina, saya tidak yakin dia dapat dicegah. [Ini] akan membutuhkan penggunaan pasukan militer AS dan akan mempertaruhkan konflik bersenjata dengan Rusia, yang tidak saya sarankan."Saya percaya banyak sekutu Eropa kami, terutama yang seperti di Baltik atau Polandia atau Rumania atau di tempat lain, mereka sangat, sangat bersedia untuk mendirikan pangkalan permanen," kata Milley.Austin mengatakan bahwa NATO masih membahas bagaimana hal itu harus meningkatkan kehadiran permanennya di Eropa Timur. “Jika NATO menganggap tepat untuk mengubah jejaknya, maka tentu saja kami akan menjadi bagian dari itu,” katanya. [IT/r]