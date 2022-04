Jenderal Iran: Perang Ukraina Melemahkan AS dan NATO

IslamTimes - Sementara perang di Ukraina telah melemahkan AS, NATO dan Eropa dan juga telah merusak kemampuan diplomasi publik Rusia, persamaan kekuatan telah berayun menguntungkan China, kata seorang jenderal berpangkat tinggi Iran.

Dalam pertemuan hari Rabu (6/4) dengan sekelompok komandan Iran dan profesor universitas di Tehran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, penasihat militer terkemuka untuk Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei, memberikan analisis situasi internasional setelah perang. antara Rusia dan Ukraina.“Perang (di Ukraina) telah menghabiskan kekuatan AS, NATO, dan Eropa,” katanya.“Rusia, tentu saja, juga mengalami kerusakan. Kerusakan terbesar negara itu (Rusia) telah terjadi di bidang opini publik dunia, yang mengakibatkan berkurangnya kekuatan diplomasi publik Rusia,” tambah jenderal Iran, seperti dikutip kantor berita Tasnim.Mayor Jenderal Rahim Safavi juga mencatat bahwa sanksi yang dijatuhkan pada Moskow setelah perang Ukraina akan menimbulkan biaya ekonomi, sosial dan politik di Rusia, AS, dan Eropa.Pihak yang mengambil keuntungan dari perang adalah China, katanya, dengan mengatakan, “Dalam keadaan internasional saat ini, persamaan kekuatan pada skala global berubah menguntungkan China.”Jenderal menggambarkan China sebagai "kekuatan yang tumbuh dan bobot keseimbangan" yang telah meningkatkan posisinya di hadapan AS dan Eropa.Di tempat lain dalam sambutannya, dia menggambarkan tahun baru Iran, yang dimulai pada 21 Maret, sebagai tahun peluang bagi Republik Islam di lingkup nasional, regional dan internasional.“Yang penting kita bisa menangkap peluang yang ada dengan kebijakan yang cerdas,” kata sang jenderal. [IT/r]