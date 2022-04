AS Sanksi PM Rusia dan Anak Dewasa Putin

IslamTimes - Mengutip “kekejaman di Ukraina, termasuk di Bucha,” AS pada hari Rabu (6/4) meluncurkan sanksi baru terhadap “rezim Putin” dan bank, perusahaan, dan pejabat pemerintah Rusia – serta anggota keluarga mereka.

“Hari ini, Amerika Serikat, dengan G7 dan Uni Eropa, akan terus membebankan biaya ekonomi yang parah dan langsung pada rezim Putin atas kekejamannya di Ukraina, termasuk di Bucha. Kami akan mendokumentasikan dan membagikan informasi tentang kekejaman ini dan menggunakan semua mekanisme yang sesuai untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata Gedung Putih."Anak-anak dewasa" Presiden Vladimir Putin dan istri serta putri Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov termasuk di antara orang-orang Rusia yang terdaftar dalam "sanksi pemblokiran penuh" putaran terakhir, yang Gedung Putih katakan bermaksud untuk mengenakan "biaya berat dan segera" di Moskow. Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan mantan Presiden Dmitry Medvedev juga dikenai sanksi, karena keanggotaan mereka di Dewan Keamanan Rusia.Sebagai bagian dari sanksi hari Rabu (6/4), setiap aset Sberbank dan Alfa Bank yang "menyentuh" ​​sistem keuangan AS juga telah diblokir, dan setiap orang Amerika dilarang berbisnis dengan mereka.Gedung Putih juga mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden akan menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis (7/4) yang melarang investasi apa pun di Rusia oleh orang Amerika di mana pun mereka berada, untuk “lebih mengisolasi Rusia dari ekonomi global” dan “memastikan melemahnya daya saing global Federasi Rusia secara berkelanjutan.”Juga pada hari Kamis (7/4), Departemen Keuangan AS akan mengumumkan daftar "perusahaan milik negara Rusia yang penting," untuk melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka dan membekukan aset mereka yang tunduk pada yurisdiksi AS.AS juga berusaha memaksa Rusia untuk gagal membayar utang negaranya, setelah melarang Moskow awal pekan ini menggunakan dana di bawah yurisdiksi AS untuk melakukan pembayaran. Gedung Putih mengatakan Moskow sekarang harus “memilih antara menguras dana yang tersedia untuk melakukan pembayaran utang atau gagal bayar.”Sebelumnya pada hari Rabu, Medvedev membandingkan embargo terhadap Rusia dengan inkuisisi abad pertengahan, dengan AS dan "pelayan Eropa" tidak memerlukan bukti untuk menuduh Moskow "sihir," dan terdakwa tidak mendapatkan proses hukum atau hak untuk mendapatkan nasihat. Mantan presiden dan PM mencatat bahwa AS, Inggris, dan Eropa masih memiliki pengadilan yang berfungsi yang dapat “memperbaiki kesalahan dalam proses inkuisitorial” dan bahwa Rusia bermaksud untuk menentang sanksi dengan cara itu.Ukraina menuduh Rusia membunuh ratusan warga sipil di kota Bucha, dekat kyiv. Moskow telah membantah menyalahkan, menuduh kyiv melakukan provokasi, dan menyerukan penyelidikan internasional atas insiden tersebut.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan kyiv untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan mengakhiri konflik dengan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri. Moskow akhirnya mengakui keduanya sebagai negara merdeka, di mana mereka meminta bantuan militer.Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kyiv menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua republik Donbass dengan paksa. [IT/r]