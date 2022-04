AS: Potensi Penjualan F-16 ke Turki Sejalan dengan Kepentingan Keamanan Nasionalnya

US-made F-16 fighters

IslamTimes - Pemerintahan Biden percaya potensi penjualan jet tempur F-16 ke Turki akan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS dan juga akan melayani persatuan jangka panjang NATO, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah surat kepada Kongres yang tidak mendukung kesepakatan tersebut secara eksplisit..

Turki mengajukan permintaan pada bulan Oktober ke Amerika Serikat untuk membeli 40 pesawat tempur F-16 buatan Lockheed Martin dan hampir 80 kit modernisasi untuk pesawat tempur yang ada.Washington sejauh ini menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapat apa pun tentang penjualan itu, dengan mengatakan itu perlu melalui proses penjualan senjata standar.Penjualan senjata AS ke sekutu NATO Turki menjadi perdebatan setelah Ankara memperoleh sistem rudal pertahanan buatan Rusia, yang memicu sanksi AS serta penghapusan Turki dari program jet tempur F-35.Surat Departemen Luar Negeri AS, pertama kali dilaporkan oleh Reuters, bertanggal 17 Maret dan ditandatangani oleh pejabat tinggi badan legislatif Naz Durakoglu.Dia mengakui hubungan yang tegang sementara pada saat yang sama menggambarkan dukungan Turki dan hubungan pertahanan dengan Ukraina sebagai "pencegah penting untuk memfitnah pengaruh di kawasan itu."Meskipun surat itu tidak memberikan jaminan atau batas waktu untuk penjualan, surat itu menekankan bahwa tindakan hukuman Washington setelah pembelian sistem S-400 Rusia oleh Ankara mewakili "harga yang harus dibayar secara signifikan.""Penjualan yang diusulkan akan membutuhkan pemberitahuan Kongres jika Departemen Luar Negeri menyetujuinya," tambahnya.Turki berbagi perbatasan maritim dengan Ukraina dan Rusia di Laut Hitam memiliki hubungan baik dengan keduanya, dan telah menjadi tuan rumah pembicaraan antara keduanya di Istanbul.Mereka telah menyuarakan dukungan untuk Ukraina tetapi juga menentang sanksi Barat yang diterapkan pada Moskow atas invasi tersebut.Sementara menjalin hubungan dekat dengan Rusia pada energi, pertahanan, dan perdagangan dan sangat bergantung pada turis Rusia, Turki telah menjual drone ke Ukraina, membuat marah Moskow.Surat Departemen Luar Negeri itu sebagai tanggapan atas surat 4 Februari yang dipimpin oleh anggota Kongres Demokrat Frank Pallone dan lebih dari 50 anggota parlemen dari kedua belah pihak yang mendesak pemerintah Biden untuk menolak pembelian Ankara, mengutip apa yang mereka katakan sebagai kurangnya komitmen Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk NATO. dan "pelanggaran hak asasi manusia yang besar."Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap industri pertahanan Turki setelah pembelian S-400.Ankara sebelumnya telah memesan lebih dari 100 jet F-35 AS, tetapi Washington menghapus Turki dari program tersebut setelah membeli S-400.Turki telah menyebut langkah itu tidak adil dan menuntut penggantian untuk pembayaran $ 1,4 miliar.Lockheed Martin Corp (LMT.N) membuat F-35 dan F-16.kontak telepon pada 10 Maret, Erdogan mengatakan kepada Presiden AS Joe Biden bahwa sudah waktunya untuk mencabut semua sanksi "tidak adil" terhadap industri pertahanan Turki dan bahwa Turki mengharapkan permintaannya untuk membeli F-16 akan diselesaikan sesegera mungkin.[IT/r]Side panels