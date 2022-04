Media: Mata-mata AS Ungkap Kebocoran Intelijen Cerdik di Rusia

CIA

IslamTimes - Pejabat intelijen AS membocorkan informasi tentang konflik Ukraina yang tidak “kokoh” dan langsung membuat beberapa klaim, semuanya untuk memenangkan “perang info” melawan Kremlin, menurut laporan NBC News pada hari Rabu (6/4).

Para pejabat mengakui, dan membual tentang, merilis informasi yang salah ini.Ketika media Amerika mengutip "intelijen" AS untuk memperingatkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina, dan ketika Presiden Joe Biden mengulangi peringatan ini, mereka berpartisipasi dalam kampanye disinformasi, laporan NBC mengungkapkan.Menurut pejabat intelijen yang datang dengan peringatan itu, niatnya adalah untuk mencegah Rusia benar-benar menggunakan senjata ini, meskipun mereka sendiri menilai intelijen menggunakan "kepercayaan rendah."NBC mengutip para pejabat yang terlibat dalam merilis intelijen "kepercayaan rendah", yang menggambarkan misi mereka untuk memberikan informasi yang salah sebagai bagian dari upaya untuk "merusak propaganda Moskow dan mencegah Rusia mendefinisikan bagaimana perang dirasakan di dunia."Beberapa rilis akurat. Misalnya, pemerintahan Biden bersikeras selama berminggu-minggu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bermaksud untuk melancarkan serangan ke Ukraina.Lebih banyak yang dibuat-buat: Sebuah laporan bahwa Putin “disesatkan oleh penasihatnya sendiri,” seperti yang dikatakan NBC, dibuat-buat.Begitu juga pernyataan pejabat AS bahwa Putin telah beralih ke China untuk bantuan militer.Meskipun dibuat-buat, yang terakhir dirilis untuk mencegah China benar-benar melakukan apa yang dikatakan para pejabat itu – mengirim senjata ke Rusia, kata mereka.Seorang pejabat Eropa yang dikutip oleh NBC mengatakan bahwa laporan itu adalah “permainan publik untuk mencegah dukungan militer dari China.”"Tidak mungkin Anda bisa membuktikan atau menyangkal hal itu," kata seorang pensiunan agen intelijen kepada NBC mengenai klaim bahwa Putin disesatkan oleh timnya sendiri.Sebelum pecahnya perang, media AS memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa Rusia meletakkan dasar untuk menyerang penutur bahasa Rusia di wilayah Donbass dan menyalahkan serangan itu pada nasionalis Ukraina, sehingga menghasilkan dalih untuk perang.Laporan-laporan ini mengutip pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri dan "sumber intelijen" yang tidak disebutkan namanya, tidak ada yang memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka.Ketika didesak, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa mereka yang meragukan klaim tersebut menemukan “ketenangan dalam informasi yang dikeluarkan oleh Rusia.”Sekarang cerita NBC mengungkapkan bahwa pernyataan itu memang dibuat oleh mata-mata AS. “Tidak harus intelijen yang solid,” kata seorang pejabat AS. “Lebih penting untuk mendahului [Rusia], khususnya Putin, sebelum mereka melakukan sesuatu.”Sementara para pejabat yang dikutip dalam laporan itu mengaku setidaknya melebih-lebihkan klaim mereka, pejabat AS lainnya yang tidak disebutkan namanya dengan cepat menanggapi jaringan tersebut, bersikeras bahwa Dewan Keamanan Nasional dan “komunitas intelijen” memastikan untuk “memvalidasi kualitas” dari semua yang mereka rilis kepada publik. Salah satu penulis cerita NBC adalah Ken Dilanian, seorang reporter keamanan nasional yang diperlihatkan pada tahun 2014 memiliki hubungan “kolaboratif” dengan CIA. Dia ditolak oleh majikannya saat itu, Los Angeles Times, sebagai hasilnya. [IT/r]