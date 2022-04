Empat Tentara Terluka dalam Serangan Roket di Pangkalan AS di Suriah

US military vehicles in Syria

IslamTimes - Empat tentara AS terluka pada Kamis (7/4) setelah roket menghantam pangkalan yang menampung pasukan Amerika di provinsi timur Suriah, Deir Ez-zur.

Pasukan Amerika sedang dirawat karena cedera ringan dan dievaluasi untuk cedera otak traumatis setelah serangan tembakan tidak langsung Kamis di pangkalan Green Village di Suriah timur, menurut rilis dari Operative Inherent Resolve.Roket menghantam dua bangunan pendukung di pangkalan Green Village, yang dijalankan oleh apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah kelompok militan pimpinan Kurdi yang bersekutu dengan AS."Saat ini, empat anggota militer AS sedang dievaluasi untuk cedera ringan dan kemungkinan cedera otak traumatis," kata Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan.Pangkalan itu sebelumnya diserang pada Januari, dengan delapan roket mendarat di dalam perimeter.Isu cedera otak traumatis di Komando Pusat AS semakin mendapat perhatian dalam dua tahun terakhir, menyusul serangan rudal Iran di Pangkalan Udara al-Asad Irak pada Januari 2020.Pejabat Pentagon awalnya melaporkan tidak ada korban, tetapi pemutaran berikutnya di minggu-minggu berikutnya ditemukan bahwa lebih dari 100 tentara menderita TBI, Military Times melaporkan.Ketika ditanya tentang serangan itu selama konferensi pers, Presiden Donald Trump saat itu meremehkan keseriusan cedera kepala."Saya mendengar bahwa mereka mengalami sakit kepala, dan beberapa hal lainnya," katanya saat itu, kemudian menawarkan amputasi sebagai contoh cedera yang lebih memprihatinkan.“Tetapi saya akan mengatakan, dan saya dapat melaporkan, bahwa itu tidak terlalu serius.”Pelaporan dan pelacakan cedera tersebut berada di bawah pengawasan inspektur jenderal Departemen Pertahanan pada Juli 2020, ketika kantor tersebut meluncurkan sebuah proyek untuk mengevaluasi bagaimana dokter mendiagnosis, merawat, dan melaporkan TBI di rantai komando.Berdasarkan hasil proyek pertama yang belum dirilis, juru bicara Departemen Pertahanan IG mengatakan kepada Military Times pada bulan Oktober, IG meluncurkan evaluasi kedua untuk menggali lebih dalam.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS atas militer dan petualangan politik Washington di kawasan itu dan bertepatan dengan peringatan kemartiran kedua komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Suleimani dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak.Jenderal Suleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan rekannya dari Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka. dalam serangan pesawat tak berawak, disahkan oleh mantan presiden Donald Trump, di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam mengalahkan kelompok teroris Daesh (ISIS) di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Lima hari setelah pembunuhan itu, dalam operasi militer dengan nama sandi Operasi Martir Suleimani, IRGC meluncurkan peluru kendali balistik di pangkalan udara Ain al-Asad.Iran mengatakan serangan rudal itu hanya "tamparan pertama" dalam prosesnya untuk melakukan "balas dendam yang keras" dan itu tidak akan berhenti sampai militer AS meninggalkan Timur Tengah dalam kehinaan.[IT/r]