AS: Pipa Israel untuk Gas Mediterania ke Eropa 'Tidak Layak'

Oil platform in the Mediterranean Sea

IslamTimes - Sebuah pipa Zionis Israel yang diusulkan untuk mengirimkan gas alam dari Mediterania Timur ke pasar Eropa mahal, memakan waktu, dan tidak layak secara ekonomi, kata seorang diplomat senior AS.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland, setelah pembicaraannya dengan Presiden Siprus Nicos Anastasiades, mengatakan proyek pipa EastMed yang diusulkan tidak akan dapat segera mengirimkan gas ke Eropa untuk membantu mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia.“Kami percaya itu terlalu mahal, tidak ekonomis, dan akan memakan waktu terlalu lama,” kata Nuland, usai bertemu Anastasiades."Ketika kita berpikir tentang hidrokarbon, baik dalam konteks AS dan dalam konteks Uni Eropa, kami berharap untuk transisi cepat - dan terus terang, kami tidak memiliki 10 tahun," tambahnya.Yunani, Siprus, dan Zionis Israel menandatangani perjanjian pada tahun 2020 untuk pembangunan pipa EastMed, pipa bawah laut sepanjang 1.900 kilometer yang dirancang untuk mengirimkan gas alam ke Eropa pada tahun 2025 untuk membantu Eropa mendiversifikasi sumber daya energinya.Proyek ini awalnya diharapkan membawa 10 miliar meter kubik gas per tahun ke Eropa.Eropa bergantung pada Moskow untuk sekitar 40 persen kebutuhan gas alamnya. Sejauh ini telah melangkah dengan hati-hati, berhenti menargetkan sektor energi Rusia karena kekhawatiran bahwa hal itu akan menjerumuskan ekonomi Eropa ke dalam resesi dan menciptakan krisis energi besar di benua itu.Namun dalam beberapa pekan terakhir, beberapa negara Eropa telah mengindikasikan bahwa mereka bersedia untuk mengurangi ketergantungan mereka pada gas Rusia hingga dua pertiga dalam setahun.Itu telah membuat blok tersebut berebut untuk mencari alternatif di pasar yang sudah tertekan.Dalam sebuah wawancara dengan harian Yunani eKathimerini pada hari Rabu (6/4), Nuland mengatakan wilayah itu masih bisa menjadi "mesin energi untuk Eropa utara", menyerukan transfer gas alam melalui pengiriman LNG sebagai alternatif untuk jaringan pipa, serta sambungan listrik.[IT/r]"Kami tidak perlu menunggu 10 tahun dan menghabiskan miliaran dolar untuk barang-barang ini. Kami harus memindahkan gas sekarang," kata Nuland.