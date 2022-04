AS Mengirim 'Patriot' ke UE

S-300 air defense systems used by the Russian Armed Forces

IslamTimes - Slovakia menerima sistem rudal Patriot setelah mengirimkan S-300 ke Ukraina

AS telah berjanji akan mengganti sistem pertahanan rudal S-300 yang dikirim Slovakia ke Ukraina dengan salah satu sistem Patriotnya sendiri, Presiden Joe Biden mengumumkan pada hari Jumat. Bratislava sebelumnya mengungkapkan telah "menyumbangkan" satu-satunya sistem S-300 ke Kiev pada Jumat (8/4) pagi.“Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Slovakia karena menyediakan sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina, sesuatu yang secara pribadi disampaikan oleh Presiden [Ukraina] Zelensky kepada saya dalam percakapan kami,” kata Biden dalam sebuah pernyataan yang menjanjikan sistem pengganti.Presiden AS juga mengeluarkan peringatan yang samar-samar terhadap “kepuasan diri” dalam tanggapan NATO terhadap aktivitas militer Rusia di Ukraina, yang menyatakan bahwa “sewaktu militer Rusia memposisikan ulang untuk fase berikutnya dari perang ini, saya telah mengarahkan pemerintahan saya untuk terus berusaha keras guna mengidentifikasi dan memberikan kepada militer Ukraina kemampuan senjata canggih yang dibutuhkan untuk mempertahankan negaranya.”Kepala Pentagon Lloyd Austin berjanji untuk mengirimkan rudal “dalam beberapa hari mendatang,” sementara mengakui tidak ada panjang penyebaran “tetap”, dan bahwa Washington masih berkonsultasi dengan pemerintah Slovakia mengenai “solusi pertahanan udara yang lebih permanen.” Namun, dia mengatakan penyebaran sistem Patriot “selaras sempurna” dengan upaya AS untuk meningkatkan pertahanan udara NATO.AS telah mengirimkan senjata senilai puluhan miliar dolar dan bantuan militer lainnya ke Ukraina dalam beberapa minggu terakhir untuk mendukung perjuangan pemerintah Zelensky melawan Rusia. Sejumlah sekutu Eropa juga ikut mengirimkan bantuan militer. Sementara Kremlin telah menyatakan harapan bahwa perang bisa berakhir dalam waktu dekat, ia juga menuduh Kiev mundur dalam negosiasi damai, mengklaim bahwa pihak Ukraina berusaha mengulur waktu dan melanjutkan konflik. Moskow juga berpendapat bahwa pengiriman senjata lebih lanjut hanya akan memperpanjang penderitaan dan bahwa mereka dapat menjadi sasaran militer Rusia.Sementara itu, Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger menekankan bahwa "sumbangan" satu-satunya sistem pertahanan rudal S-300 negaranya ke Ukraina bukan berarti memasuki perang melawan Rusia, menyatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa ia telah membuat keputusan "bertanggung jawab" sejak sistem itu "murni defensif." Meskipun dia tidak menyebutkan nama AS pada saat itu, dia berjanji Bratislava tidak membahayakan keamanannya sendiri, berjanji pertahanan udaranya akan segera diisi ulang oleh "sekutu."[IT/r]