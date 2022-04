Komandan PMU: Kelompok Perlawanan Irak Tidak Akan Meletakkan Senjata Sampai Pasukan AS Mundur

IslamTimes - Ketua Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak, yang dikenal sebagai Hashd al-Sha'abi, mengatakan pejuang perlawanan tidak akan meletakkan senjata mereka dan menghentikan operasi mereka sampai semua pasukan pendudukan Amerika mundur dari negara Arab tersebut.

“Kelompok perlawanan bersenjata di Irak tidak memiliki masalah dalam menyerahkan semua senjata mereka,” kata Falih al-Fayyadh dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi satelit Al Sharqiya Irak pada Jumat (8/4) malam."Tapi ini tidak akan terjadi sampai pemerintah Irak berikutnya terbentuk, dan semua pasukan AS menarik diri dari negara itu."Fayyadh menekankan bahwa Hashd al-Sha'abi sebelumnya telah menyetujui permintaan dari ulama Syiah berpengaruh dan pemimpin Gerakan Sadr, Muqtada al-Sadr, untuk mengambil senjata ilegal dari tangan kelompok bersenjata dalam beberapa bulan.Kepala PMU melanjutkan dengan menegaskan bahwa kelompok perlawanan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Irak atau Hashd al-Sha'abi dan bahwa Komite Koordinasi Perlawanan Irak berfungsi sebagai "badan spiritual" dengan "tidak ada campur tangan" antara kegiatan PMU dan kelompok perlawanan Irak.“Ada kemungkinan bahwa ada kesamaan individu antara kekuatan Hashd al-Sha’abi dan kekuatan perlawanan, tetapi tidak ada hubungan langsung di antara mereka,” kata mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional Irak.“Hashd Sha’abi telah mengeluarkan pernyataan di masa lalu yang menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan operasi apa pun yang dilakukan oleh kelompok perlawanan,” dia buru-buru menambahkan.Sentimen anti-Amerika telah mendapatkan momentum yang cukup besar di Irak atas militer AS dan petualangan politik di kawasan itu, khususnya sejak pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan rekan-rekannya dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada awal tahun. 2020.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka di pesawat tak berawak AS pemogokan yang disahkan oleh presiden saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. [IT/r]