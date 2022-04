China Kecam Penyiksaan AS yang Mengerikan di Situs Hitam

IslamTimes - China pada hari Jumat (8/4) mengecam AS karena melakukan penyiksaan mengerikan terhadap tahanan di "situs hitam" terkenalnya di negara-negara asing sekutu, bersikeras bahwa Washington tidak memiliki hak untuk mengkritik negara lain atas pelanggaran hak asasi manusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengungkapkan bahwa "agen mata-mata AS CIA telah mendirikan situs hitam di banyak negara dengan dalih 'Perang Melawan Teror' dan secara diam-diam menahan tersangka 'teroris' dan memeras pengakuan dari mereka dengan penyiksaan."“Namun, sejauh ini tidak ada satu pun pejabat AS yang dimintai pertanggungjawaban karena merancang, mengesahkan, atau mengimplementasikan program penahanan dan penyiksaan rahasia itu,” tambah Zhao.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa "Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata", mencatat bahwa situs hitam AS di seluruh dunia dengan jelas menyatakan bahwa Washington tidak memiliki hak untuk menuding negara lain mana pun atas nama demokrasi dan hak asasi manusia.“Apa yang harus dilakukan AS adalah segera menghapus situs hitamnya di seluruh dunia, dengan sungguh-sungguh merenungkan kejahatannya, meminta maaf dan memberi kompensasi kepada para korban, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berwenang dan melakukan penyiksaan,” Zhao menggarisbawahi.Pernyataannya muncul setelah harian Guardian yang berbasis di Inggris mengutip laporan pemerintah AS yang baru saja merahasiakan untuk mengungkap bulan lalu bahwa seorang tahanan di tempat penahanan rahasia CIA di Afghanistan digunakan sebagai alat bantu hidup untuk mengajar para interogator magang, yang berbaris untuk giliran membenturkan kepalanya ke dinding kayu lapis, membuatnya mengalami kerusakan otak.Secara paralel, Zhao melanjutkan untuk menegaskan kembali bahwa pemerintah AS telah melangkah lebih jauh untuk menutupi dan menyangkal kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusianya, menambahkan bahwa pada tahun 2020, setelah kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional [ICC] mencatat bahwa pasukan AS dan CIA mungkin telah melakukan kejahatan perang dengan penyalahgunaan tahanan di Afghanistan, Washington menjatuhkan sanksi dan memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat ICC, termasuk kepala jaksa.“Teluk Guantanamo yang terkenal, penjara Bagram di Afghanistan dan penjara Abu Ghraib di Irak terperangkap dalam skandal pelecehan tahanan, dengan penggunaan 'teknik interogasi yang ditingkatkan' yang brutal dan mengerikan, termasuk waterboarding dan kurang tidur," Kementerian Luar Negeri China pejabat juga menunjukkan.Zhao juga mengecam situs hitam berbasis asing di Washington sebagai "contoh khas AS yang menginjak-injak supremasi hukum dan melanggar hak asasi manusia."Dia mengatakan laporan 2022 dari Costs of War Project dari think tank yang berbasis di AS, Watson Institute for International and Public Affairs di Brown University, juga mencatat bahwa setelah insiden 9/11, otoritas Amerika mengatur sistem situs hitam di setidaknya 54 negara dan wilayah di seluruh dunia.[IT/r]