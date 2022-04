Senator Republik AS Mendorong Biden untuk Mempercepat Penjualan Senjata ke Israel

IslamTimes - Sebelas senator AS dari Partai Republik pro-Zionis Israel, yang dipimpin oleh Tom Cotton dari Arkansas dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan, mendorong pemerintahan Biden untuk mempercepat penjualan senjata yang tertunda ke rezim Zionis Israel sebelum potensi kembalinya Washington ke perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.

Para senator hawkish meminta pemerintah dalam sebuah surat resmi pada hari Kamis (7/4) "untuk mengambil tindakan segera guna memberi Zionis Israel kemampuan militer yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari Iran" dengan mempercepat pengiriman pesawat tanker pengisian bahan bakar KC-46, yang tersisa dari F-35 dan F. -15 jet tempur, dan helikopter CH-53K, Al-Monitor yang berbasis di Inggris melaporkan Sabtu (9/4).Anggota parlemen, yang secara teratur menerima kontribusi dan tur mewah ke Palestina yang diduduki dari kelompok lobi Zionis Israel yang kuat di AS, lebih lanjut bersikeras bahwa pemerintah harus terus "memastikan bahwa Zionis Israel mempertahankan persediaan amunisi yang dipandu presisi buatan AS" dan kemampuan pertahanan udara yang memadai.Menurut laporan itu, militer Zionis Israel telah berusaha untuk menggantikan armada kapal tanker pengisian bahan bakar udara yang menua dalam upaya untuk memperluas jangkauan serangannya, mencatat bahwa rezim pendudukan tidak memiliki kemampuan militer untuk melakukan ancaman berulang untuk menyerang situs nuklir Iran. tanpa dukungan AS yang signifikan.”Rezim Tel Aviv, yang secara luas diyakini memiliki ratusan hulu ledak nuklir dan terus menolak setiap inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklirnya, telah secara keliru menuduh bahwa program nuklir sipil Iran, yang telah beroperasi di bawah pengawasan ketat inspektur internasional, bertujuan untuk menghasilkan senjata.Republik Islam telah dengan keras menolak klaim rezim Israel dan telah mengejek ancamannya untuk menyerang fasilitas nuklirnya, bersumpah untuk benar-benar memusnahkan rezim pendudukan jika mencoba tindakan militer apa pun terhadapnya.Sementara itu, rezim Israel menyelesaikan lebih dari $3 miliar dalam kesepakatan tahun lalu dengan Lockheed-Martin dan Sikorsky untuk tanker pengisian bahan bakar udara baru KC-46A dan helikopter angkut berat CH-53, mencatat bahwa militernya bermaksud untuk “menyesuaikan kemampuannya dengan Kemajuan Iran dalam pengayaan nuklir serta rudal balistik, rudal jelajah dan senjata konvensional sarat drone.”Laporan lebih lanjut mengungkap bahwa meskipun oposisi publik rezim Israel terhadap AS kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran, pejabat militer Tel Aviv semakin melihatnya sebagai peluang potensial untuk meningkatkan "kemampuan ofensif dan defensif" rezim sebelum Iran melanjutkan pengayaan nuklir.Menurut laporan itu, ada kekhawatiran yang berkembang di antara sebagian besar anggota parlemen Republik di Washington bahwa kembali ke perjanjian nuklir Iran akan meningkatkan risiko pendudukan pasukan AS dan sekutu di kawasan itu, menunjukkan bahwa pihak berwenang Iran telah menolak desakan AS untuk memasukkan program rudal balistik Tehran dan pengaruhnya yang bertahan di kawasan sebagai bagian dari negosiasi saat ini di Wina.[IT/r]