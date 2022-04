Rusia Terus Melakukan Operasi Militer Saat AS Berjanji Akan Membanjiri Ukraina dengan Senjata

IslamTimes - Pasukan Rusia telah menembakkan roket ke wilayah Dnipropetrovsk dan Luhansk, masing-masing di bagian tengah dan timur Ukraina, saat Amerika Serikat berjanji akan membanjiri bekas republik Soviet dengan senjata.

“Semalam, rudal presisi tinggi menghancurkan pangkalan dan markas besar batalyon nasionalis Dnepr di Zvonetsky (sebuah kota di Dnipropetrovsk), yang juga baru-baru ini menerima bala bantuan dari tentara bayaran asing,” kata Kementerian Pertahanan Rusia, Minggu (10/4).Valentyn Reznichenko, gubernur Dnipropetrovsk, menuduh bahwa ada juga serangan terhadap bandara di kota Dnipro, lapor Reuters. "Bandara itu sendiri hancur, serta infrastruktur di dekatnya. Dan roket terbang dan terbang," tambahnya.Kepala dewan wilayah Dnipro, Mykola Lukashuk, mengklaim lima staf layanan darurat negara terluka dalam serangan di bandara.Serhiy Gaidai, gubernur Luhansk yang berbatasan dengan Rusia, juga menuduh bahwa sebuah sekolah dan gedung apartemen bertingkat tinggi terkena serangan di kota Sievierodonetsk. "Untungnya tidak ada korban jiwa," kata Gaidai.Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” yang bertujuan untuk “demiliterisasi” wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina timur. Pada tahun 2014, kedua wilayah mendeklarasikan diri sebagai republik baru, menolak untuk mengakui pemerintah Ukraina yang didukung Barat.Moskow telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil selama operasi tersebut.AS berjanji akan segera membawa senjataJuga pada hari Minggu, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan Amerika Serikat berkomitmen untuk menyediakan Ukraina dengan "senjata yang dibutuhkan."Berbicara kemudian di "Meet the Press" NBC News, Sullivan mengatakan AS "bekerja sepanjang waktu untuk mengirimkan senjata kami sendiri ... dan mengatur serta mengoordinasikan pengiriman senjata dari banyak negara lain."“Senjata datang setiap hari,” kata Sullivan, “termasuk hari ini.”Amerika Serikat telah mengirimkan $1,7 miliar bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi Rusia.Pengiriman senjata termasuk rudal anti-pesawat Stinger dan anti-tank Javelin, serta amunisi dan pelindung tubuh.Perwakilan Republik AS Liz Cheney, berbicara di CNN "State of the Nation," mendesak pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk memberi Ukraina senjata ofensif seperti tank dan pesawat juga."Saya pikir kita perlu melakukan semua yang Zelenskiy katakan dia butuhkan saat ini...," katanya.[IT/r]