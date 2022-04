Raisi: Iran Taati Amanat Imam Khamenei dalam Pembicaraan Nuklir 

IslamTimes - Strategi yang dilakukan pemerintah Iran dalam negosiasi Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 adalah yang digariskan oleh Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei, kata Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi.

“Kami telah mengumumkan dengan tegas dan berulang kali bahwa strategi kami dalam negosiasi nuklir adalah strategi yang dideklarasikan oleh Pemimpin Tertinggi,” kata Raisi dalam pertemuan dengan sekelompok manajer media di Tehran pada Minggu (10/4) malam.Menolak serangkaian upaya untuk mengklaim bahwa masalah negosiasi nuklir adalah satu-satunya topik dalam agenda kebijakan luar negeri Iran, dia berkata, “Dari sudut pandang pemerintahan, negosiasi nuklir adalah salah satu masalah kebijakan luar negeri negara, bukan seluruh masalah untuk kebijakan luar negeri.”Dia juga mencatat bahwa sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran adalah satu-satunya otoritas yang berkomunikasi dengan media dan memberi tahu mereka tentang pembicaraan nuklir.Bulan lalu, Imam Khamenei menggarisbawahi bahwa Iran tidak akan menyerah pada kehadiran regionalnya dan program nuklir damai sebagai dua faktor yang berkontribusi pada kekuatan nasional negara itu.Pembicaraan Wina, yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali JCPOA, dihentikan pada bulan Maret untuk jangka waktu yang tidak ditentukan meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa mereka berada di “tahap akhir.”Amerika Serikat, yang disalahkan atas kebuntuan saat ini, enggan mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan karena biasnya yang salah, penundaan dalam pengambilan keputusan dan tuntutan yang berlebihan.Pejabat Iran telah berulang kali mengatakan AS perlu menghapus semua sanksi ilegal terhadap Republik Islam dengan cara yang dapat diverifikasi dan menawarkan jaminan bahwa pemerintahan baru AS tidak akan melanggar JCPOA lagi sebelum dapat bergabung kembali dengan kesepakatan.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye “tekanan maksimum”.[IT/r]