Tasnim: Iran Bisa Mendapatkan $7 Miliar Dana yang Dibekukan I

IslamTimes - Seorang pejabat tinggi regional akan mengunjungi Tehran pada 12 April untuk menyelesaikan pengaturan pelepasan aset Iran senilai $7 miliar, yang mungkin ditransfer ke rekening Bank Sentral Iran di Oman.

Tasnim telah mengetahui bahwa seorang pejabat negara regional - mungkin menteri luar negeri Oman - akan berkunjung ke Tehran pada hari Selasa (12/4) untuk menyelesaikan mekanisme pelepasan $ 7 miliar aset asing Iran yang telah diblokir di bawah sanksi.Tampaknya jumlah $7 miliar mungkin akan dikirim ke rekening Bank Sentral Iran di Bank Sentral Oman.Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin (11/4), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh ditanya tentang proses penyelesaian utang Korea Selatan ke Iran.Menolak spekulasi media tentang masalah ini, Khatibzadeh mengatakan Korea Selatan telah berhutang kepada 80 juta orang Iran untuk pembelian kondensat minyak dan gas.“Korea Selatan belum mengambil tindakan efektif untuk membayar utang. Ini adalah masalah bilateral dan harus diselesaikan dalam kerangka bilateral,” tambahnya.Mantan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump semuanya menghancurkan Rencana Komprehensif Bersama setelah dia meninggalkannya dan memulihkan sanksi yang telah dihapus perjanjian nuklir selain memberlakukan larangan baru di bawah label yang berbeda.Korea Selatan dan sekutu AS lainnya memilih untuk mematuhi pelanggaran karena mereka menghentikan perdagangan dengan Republik Islam dan menolak untuk membayar utang mereka, sebagian besar uang minyak, ke Iran.Iran telah berulang kali menuntut pelepasan aset bekunya di beberapa negara, termasuk sekitar $10 miliar di Korea Selatan, tetapi Seoul telah meminta izin kepada Washington untuk membayar utangnya.Sekitar $2,7 miliar yang disimpan oleh Bank Mellat Iran cabang Seoul dipegang oleh Bank of Korea, sementara lebih dari $7 miliar uang minyak Iran disimpan di Bank Industri Korea dan Bank Woori. Penolakan Korea Selatan untuk membebaskan mereka telah menyebabkan pertengkaran diplomatik.[IT/r]