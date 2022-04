Khatibzadeh: Tidak Ada Garis Merah Iran yang Boleh Dilintasi dalam Pembicaraan Wina

Saeed Khatibzadeh, the spokesman for Iran’s Foreign Ministry

IslamTimes - Iran mengatakan pada hari Senin (11/4) bahwa tidak ada garis merah yang telah dilewati dalam pembicaraan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir di Wina.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin (11/4), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan pembicaraan Wina untuk menyelamatkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dan mencabut sanksi terhadap Iran masih belum menghasilkan teks akhir.Menggarisbawahi bahwa garis merah Iran telah diamati dalam negosiasi nuklir, dia berkata, “Jika kita melewati garis merah, kesepakatan akan tercapai beberapa bulan yang lalu.”Juru bicara itu mencatat bahwa AS masih belum menunjukkan tanda komitmen, mengatakan yang penting bagi Tehran adalah bahwa rakyat Iran harus menikmati manfaat dari pencabutan sanksi.“Kami benar-benar tidak tahu apakah kami akan mencapai kesepakatan atau tidak, karena AS belum menunjukkan tekad yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan,” tambahnya, seperti dikutip kantor berita Tasnim.Ditanya apakah Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) akan tetap berada dalam daftar sanksi AS pada akhir pembicaraan, Khatibzadeh mengatakan, “Tekanan maksimum harus sepenuhnya dicabut. Yang masih menonjol adalah lebih dari satu subjek. Semua komponen tekanan maksimum harus dilepas. Sampai hari itu, kami akan menunggu keputusan Washington dan bergerak maju dalam kerangka kepentingan pasti bangsa Iran.”[IT/r]