Laporan: Pangkalan AS di Wilayah Menampung Pasukan Militer Israel yang Menyamar dan Agen Intelijen

IslamTimes - Zionis Israel telah mengerahkan sebagian dari pesawat militer dan peralatan spionasenya bersama dengan para ahli militer rezim di pangkalan-pangkalan AS yang tersebar di beberapa negara di kawasan Asia Barat, sebuah laporan baru mengatakan.

Laporan yang dirilis oleh situs web Nournews Iran pada hari Senin (11/4) mengatakan personel militer Zionis Israel yang menyamar dikerahkan ke pangkalan AS di wilayah tersebut melakukan misi mereka sendiri terlepas dari pasukan Amerika yang hadir di pangkalan tersebut.Poin penting tentang kehadiran regional ini, kata laporan itu, adalah pengerahan agen rahasia militer dan intelijen Zionis Israel di beberapa negara regional yang menikmati hubungan dekat dengan Iran.Para ahli percaya bahwa tujuan utama di balik kehadiran agen-agen Israel di beberapa negara regional adalah untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi langsung terkait dengan pangkalan penting dan fasilitas sensitif Iran.Meskipun Angkatan Bersenjata Iran memantau dengan cermat langkah-langkah provokatif ini, di mana negara tuan rumah juga bertanggung jawab, sifat dari tindakan ini akan meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan dan dapat menyebabkan kondisi yang tidak terduga, kata laporan itu.Ia menambahkan bahwa foto-foto resolusi tinggi yang terdokumentasi tersedia tentang keberadaan pesawat dan peralatan spionase rezim Zionis Israel di pangkalan-pangkalan AS di beberapa negara regional, yang mengkonfirmasi intelijen yang dikumpulkan di lapangan tentang kegiatan anti-Iran Israel di wilayah tersebut.Menurut laporan itu, pejabat senior negara-negara di mana para ahli rahasia Zionis Israel telah hadir menyadari kehadiran militer dan intelijen Israel di negara mereka, tetapi lebih memilih untuk bungkam tentang masalah ini.Proyek berikut dimulainya rezim Zionis dipindahkan dari Komando Eropa Amerika Serikat (EUCOM) ke Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertujuan untuk membuka jalan bagi intelijen dan konspirasi militer Tel Aviv di wilayah tersebut setelah penarikan AS dari Asia Barat. wilayah.[IT/r]