Laporan: Pasukan Pendudukan AS Melatih Teroris Daesh di Timur Laut Suriah untuk Melakukan Serangan

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS dilaporkan melatih sekelompok teroris Takfiri Daesh di pedesaan provinsi Hasakah timur laut Suriah untuk melakukan berbagai tindakan teror, ketika Washington berusaha untuk lebih memperkuat pijakannya di negara Arab yang dilanda perang dan menjarah sumber daya alamnya. .

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal yang berbicara dengan syarat anonim, melaporkan bahwa sejumlah teroris telah dilatih di pangkalan militer AS di kota al-Shaddadi selama beberapa hari terakhir tentang cara menembakkan granat berpeluncur roket (RPG)), roket yang diluncurkan dari bahu serta rudal anti-armor dan anti-pesawat.Sumber menambahkan bahwa Takfiri akan ditransfer dalam waktu singkat ke Wilayah Jazira di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr dan gurun Suriah, timur laut ibukota Damaskus, untuk menyerang posisi pasukan tentara Suriah, vital fasilitas dan pertemuan populer.Bulan lalu, militer AS, yang didukung oleh sekutu militan Kurdi dari apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah (SDF), memindahkan sejumlah besar teroris Daesh dari beberapa pusat penahanan di provinsi Dayr al-Zawr ke fasilitas di provinsi tetangga Hasakah.Jaringan berita televisi berbahasa Arab al-Mayadin Lebanon, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada saat itu bahwa pasukan pendudukan Amerika dan sekutu mereka memindahkan sejumlah ekstremis ke Penjara Sekunder Industri dan Penjara Ghweiran (juga dikenal sebagai Penjara Pusat al-Hasakah).Sumber menambahkan bahwa langkah-langkah keamanan yang ketat diberlakukan di sektor selatan provinsi Hasakah selama proses evakuasi.Sumber mencatat bahwa transfer terjadi di tengah informasi bahwa teroris Daesh berencana untuk menyerbu Penjara al-Kam di kota al-Shaddadi serta Penjara al-Sour di pinggiran Dayr al-Zawr.Sejumlah teroris Daesh yang ditangkap telah mengaku bekerja sama erat, dengan pasukan militer AS yang ditempatkan di pangkalan al-Tanf di provinsi Homs, Suriah tengah, dalam melakukan berbagai aksi teror dan sabotase.Selama pengakuan yang disiarkan di jaringan televisi pemerintah Suriah pada Mei 2020, beberapa teroris mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan oleh pasukan Amerika untuk menargetkan pasukan pemerintah Suriah di dan sekitar kota kuno Palmyra, Pangkalan Udara Militer Tiyas – juga dikenal sebagai T-4 Pangkalan udara, ladang gas Shaer serta sumur minyak di dekatnya.Tentara Suriah, warga sipil memblokir konvoi militer AS di HasakahSecara terpisah, penduduk lokal di sebuah desa di provinsi Hasakah yang kaya minyak di Suriah telah bergabung dengan pasukan pemerintah untuk memblokir konvoi militer AS yang mencoba melewati komunitas mereka.SANA melaporkan bahwa konvoi AS yang terdiri dari lima kendaraan lapis baja terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya pada Minggu sore setelah penduduk desa Salhia Harb, yang didukung oleh pasukan tentara Suriah, memblokir jalan dan mencegah pergerakannya.Penduduk desa melemparkan batu ke kendaraan. Tidak ada cedera yang dilaporkan.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proksinya dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab.[IT/r]