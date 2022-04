Detail Baru Muncul tentang Investasi Jared Kushner Senilai $2 Miliar

IslamTimes - Sebuah panel ahli yang menasihati dana kekayaan nasional Arab Saudi keberatan menginvestasikan miliaran dolar ke perusahaan ekuitas swasta yang dibuat oleh mantan penasihat presiden AS Jared Kushner beberapa bulan setelah dia meninggalkan kantor, New York Times melaporkan pada hari Minggu (10/4).

Kushner, menantu mantan Presiden Donald Trump, berusaha mendapatkan investasi $2 miliar dari Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi untuk perusahaannya Affinity Partners. Proyek itu ditinjau oleh komite beranggotakan lima orang yang menasihati badan Saudi, surat kabar itu melaporkan mengutip notulen komunikasi mereka. Mereka memiliki keraguan serius tentang hal itu, klaim laporan itu.Para ahli prihatin tentang kurangnya pengalaman keuangan di antara manajemen perusahaan, fakta bahwa dana Saudi akan menjadi investor utama, praktik operasional yang mereka temukan “tidak memuaskan dalam semua aspek” dan biaya manajemen yang diusulkan yang mereka anggap “berlebihan. ”Penasihat juga mengangkat isu transparansi seputar gagasan menuangkan miliaran dolar ke perusahaan yang dijalankan oleh mantan pejabat senior dalam pemerintahan Trump, yang kesenangannya dengan Arab Saudi tercatat dengan baik, menurut surat kabar itu.Kushner, menantu Trump, menjabat sebagai penasihat presiden dan orang penting untuk urusan Timur Tengah. Dia dipuji karena mendorong serangkaian perjanjian pemulihan hubungan antara Zionis Israel dan negara-negara Teluk yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.Rapat komite diadakan pada 30 Juni 2021, menurut laporan itu, tetapi beberapa hari kemudian saran itu ditolak oleh dewan dana Saudi. Laporan NYT menyiratkan bahwa keputusan itu datang dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang secara luas dianggap sebagai penguasa de facto negara itu sebagai pengganti ayahnya, Raja Salman yang berusia 86 tahun.Laporan tersebut mencatat bahwa Affinity Partners berusaha mengumpulkan $7 miliar dari berbagai investor di seluruh dunia tetapi sejauh ini gagal mencapai tujuannya. Menurut pengungkapan publik terbaru pada akhir Maret, perusahaan memiliki $2,5 miliar di bawah manajemennya, sebagian besar tampaknya uang Saudi.Surat kabar itu membandingkan investasi dengan yang dilakukan oleh dana Saudi pada waktu yang hampir bersamaan menjadi perusahaan ekuitas swasta serupa yang dibuat oleh mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.Menurut artikel tersebut, Mnuchin, seorang investor berpengalaman dengan catatan manajemen yang sukses, mendapat setengah dari apa yang Kushner lakukan. Perusahaan Mnuchin, Liberty Strategic Capital, mengumpulkan $2,7 miliar dari total 33 investor, menurut pengajuannya dengan Securities and Exchange Commission.Penggalangan dana Mitra Afinitas di Arab Saudi, termasuk jumlah investasi, sebelumnya diliput oleh media. Surat kabar itu mengatakan laporan barunya merinci "hasil, skala dan waktu dari kesepakatan perusahaannya serta perdebatan yang ditimbulkannya."Surat kabar itu mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang atau aturan yang membatasi kegiatan investasi mantan pejabat administrasi setelah meninggalkan Gedung Putih; banyak dari kedua belah pihak telah mendapat keuntungan dari koneksi dan pengalaman yang diperoleh di pemerintahan.”Baik Dana Investasi Publik Saudi dan Mitra Afinitas menolak untuk merinci hubungan mereka, ketika ditanya oleh NYT.Pembaruan tentang kesepakatan keuangan Kushner dengan Arab Saudi datang beberapa minggu setelah surat kabar itu melaporkan kemajuan dalam penyelidikan federal AS atas kesepakatan kontroversial oleh Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden. Dia dicurigai menguangkan nama keluarganya dan bertindak sebagai agen asing tanpa menyatakan dirinya dengan benar serta melakukan pelanggaran pajak.Antara lain, surat kabar tersebut mengkonfirmasi keaslian materi dari laptop, yang dilaporkan oleh New York Post menjelang pemilihan presiden 2020. Kisah itu sangat ditekan oleh teknologi besar dan dianggap sebagai propaganda Rusia oleh beberapa media.[IT/r]