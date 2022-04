Harga Gas Eropa Naik

IslamTimes - Harga gas alam di Eropa didorong lebih tinggi pada hari Selasa (12/4) setelah tujuh sesi penurunan, karena pasokan Rusia melalui Ukraina diperkirakan turun.

Pesanan dilaporkan telah menurun menjadi sekitar 68% dari jumlah yang mampu dikirim oleh raksasa energi Rusia Gazprom berdasarkan kontrak transit saat ini. Gazprom kembali menegaskan bahwa aliran gas sudah sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Per 12 April, permintaan dilaporkan mencapai 74,5 juta meter kubik. Sementara itu, pasokan melalui pipa Nord Stream Rusia hampir mencapai kapasitas penuh.Di pasar Belanda, kontrak untuk pengiriman Mei di hub TTF naik sebanyak 3,9%, dan 2,8% lebih tinggi pada 102,91 euro per megawatt-jam pada pukul 10:35 pagi di Amsterdam. Di pasar gas Inggris, kontrak dalam sehari naik 3,5% menjadi 220,51 pence per term.Aliran gas Rusia terbalik melalui pipa Yamal-Eropa melalui titik pengukuran Mallnow dari Jerman ke Polandia tumbuh pada Selasa (12/4), sementara nominasi untuk pengiriman ke Slovakia melalui Ukraina turun, sejalan dengan nominasi.Pengiriman gas Rusia sejauh ini belum terpengaruh oleh krisis terkait Ukraina, bahkan meningkat di atas tingkat pra-konflik. Namun, pasokan berada di bawah tekanan yang meningkat karena importir di dalam dan di luar UE mendorong tindakan yang lebih kuat pada pembelian energi Rusia, menjelajahi dunia untuk mencari pemasok alternatif.Harga gas jangka pendek Eropa saat ini mencerminkan premi 20-40% karena risiko gangguan, menurut ahli strategi gas Eropa Morgan Stanley Martijn Rats, seperti dikutip Bloomberg.Sementara itu, perselisihan terbaru antara negara-negara anggota UE dan Rusia mengenai permintaan Moskow untuk pembayaran gas dalam rubel telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pasokan Rusia akan dihentikan mulai 20 April, ketika pembayaran kontrak jatuh tempo.“Baik pelaku pasar fisik maupun kertas akan sangat berhati-hati dalam mengambil posisi, dan akibatnya volatilitas harga yang besar kemungkinan akan tetap menjadi urutan hari ini,” kata analis di Axpo, dalam sebuah laporan yang dilihat oleh Reuters.[IT/r]