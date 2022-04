Rusia: Konvoi Senjata NATO untuk Ukraina Target yang Sah

IslamTimes - Rusia akan menganggap konvoi yang mengirimkan senjata dari negara-negara NATO ke Ukraina sebagai target sah bagi militernya begitu mereka mencapai wilayah yang dikuasai Kiev, Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov memperingatkan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu (13/4).

Moskow mengatakan akan menanggapi campur tangan Barat di Ukraina.Kontak reguler dengan AS tidak mungkin bagi Rusia, mengingat “Dukungan Washington yang tanpa malu-malu untuk niat militeristik rezim Kiev [dan] penuangan senjata modern” ke negara itu oleh anggota NATO, diplomat itu menjelaskan bahwa tujuan Moskow sekarang adalah membuatnya sangat jelas untuk AS dan sekutunya bahwa Rusia akan menggunakan metode keras dalam menanggapi upaya untuk menghalangi militernya di Ukraina.“Kami memperingatkan bahwa transportasi Amerika-NATO yang membawa senjata melintasi wilayah Ukraina dianggap sebagai target militer yang sah,” tegasnya.Moskow telah mempertahankan posisi ini sejak hari-hari awal permusuhan di Ukraina. Minggu ini, kementerian pertahanan Rusia melaporkan menghancurkan empat peluncur dari baterai sistem pertahanan udara S-300 yang dikirim ke Ukraina oleh negara Eropa yang tidak disebutkan namanya.Senjata tersebut diyakini berasal dari Slovakia, yang mengumumkan menyumbangkan baterai S-300 ke Ukraina pekan lalu. Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger menyebut klaim Rusia sebagai "propaganda", mengutip bantahan Kiev atas laporan tersebut.Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita TASS, Ryabkov mengatakan Washington secara de facto menolak untuk memberikan jawaban langsung tentang biolab yang didanai Pentagon di Ukraina. Moskow dan China mengatakan mereka khawatir bahwa laboratorium itu digunakan untuk penelitian senjata biologis, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pejabat AS. Kurangnya jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang sah “menegaskan bahwa kekhawatiran kami memiliki landasan,” kata diplomat Rusia itu.Ryabkov mengatakan bahwa semua pembicaraan antara Rusia dan AS tentang stabilitas strategis dan pencegahan nuklir telah dibekukan. START baru, perjanjian terakhir tentang pengurangan senjata nuklir yang mengikat kedua negara, yang telah bertahan sejak Perang Dingin, akan tetap berlaku hingga Februari 2026, katanya.Pejabat itu menambahkan bahwa upaya Amerika untuk merusak Rusia melalui sanksi ekonomi gagal mencapai tujuan mereka, bertentangan dengan “harapan bahwa Rusia akan menyerah, seperti yang diyakinkan oleh Barat.” Pembatasan itu juga merugikan negara dan bisnis Barat, katanya. Dan meskipun mereka mungkin memperlambat perkembangan Rusia, dalam jangka panjang mereka tidak akan menghentikannya, Ryabkov meyakinkan.Washington “terganggu oleh fokus tenang kami pada tugas menstabilkan ekonomi dan memastikan fungsinya yang berkelanjutan di lingkungan tekanan asing yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.Moskow menyerang negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Rusia pada republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]