Tersangka Penembakan Subway Brooklyn Ditangkap, Menghadapi Tuduhan Teror

IslamTimes - Seorang pria yang dicari sehubungan dengan penembakan di kereta bawah tanah New York City telah ditangkap setelah perburuan selama 30 jam, para pejabat mengumumkan.

Frank R James ditahan di kawasan East Village Manhattan pada Rabu (13/4) sore, kata Komisaris Polisi Kota New York Keechant Sewell."Kami berharap penangkapan ini membawa kegembiraran bagi para korban dan orang-orang di kota New York," kata Sewell kepada wartawan saat konferensi pers.Serangan pada Selasa (12/4) pagi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota terbesar di Amerika Serikat, di mana jutaan orang naik kereta bawah tanah setiap hari.Seorang penyerang meledakkan bom asap di atas kereta bawah tanah sekitar pukul 08:30 waktu setempat, kemudian melepaskan tembakan dengan pistol, menembak 23 kali.Sepuluh orang terluka oleh tembakan sementara 13 lainnya terluka oleh asap atau panik untuk keluar dari kereta setelah penembakan itu, kata pihak berwenang New York. Tak satu pun dari luka tembak yang mengancam jiwa, kata para pejabat.Polisi telah merilis foto dan video James - pertama kali disebut sebagai orang yang menarik beberapa jam setelah serangan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Walikota New York Eric Adams - dan meminta masyarakat untuk memberikan apa pun informasi .Polisi mengatakan pria berusia 62 tahun itu menembakkan pistol semi-otomatis pada hari Selasa yang kemudian ditemukan di tempat kejadian, bersama dengan tiga magasin amunisi, kapak, beberapa kembang api kelas konsumen dan wadah bensin atau bensin.Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak AS [ATF] menetapkan bahwa James telah membeli senjata yang digunakan dalam serangan itu pada tahun 2011, John DeVito, pejabat tinggi ATF di New York, mengatakan kepada wartawan.Departemen Kepolisian New York mengatakan James, yang memiliki alamat di Philadelphia dan Milwaukee, telah meninggalkan kunci van U-Haul sewaan di TKP di stasiun kereta bawah tanah 36th Street, di lingkungan Sunset Park di Brooklyn.[IT/r]