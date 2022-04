Media: AS Meminta Maaf kepada Penguasa Monarki Teluk 

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta maaf kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed selama pertemuan mereka di Maroko bulan lalu, Axios melaporkan pada hari Kamis (14/4). Permintaan maaf Blinken tampaknya dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan Amerika-Emirat atas tanggapan Washington terhadap serangan Januari di UEA oleh pemberontak Houthi.

Upaya Washington yang dilaporkan untuk meredakan ketegangan diplomatik dengan UEA diungkapkan oleh situs berita Axios.Selama pertemuan itu, Blinken mengakui bahwa tanggapan pemerintahan Biden terhadap serangan itu tidak cukup cepat dan meminta maaf, menurut sumber Axios.“Menteri menjelaskan bahwa kami sangat menghargai kemitraan kami dengan UEA dan bahwa kami akan terus mendukung mitra kami dalam menghadapi ancaman bersama,” seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya berbagi dengan situs berita Axios. Namun, dia menolak mengomentari pertukaran diplomatik pribadi bosnya.Pada bulan Januari, pemberontak Houthi Yaman mengirim pesawat nir awak untuk menyerang ibu kota Emirat yang menewaskan tiga orang dan melukai enam orang. Pemberontak mengatakan bahwa serangan itu datang sebagai pembalasan atas dukungan UEA terhadap koalisi internasional yang membom negara yang dilanda perang itu. Koalisi yang dipimpin Saudi menanggapi dengan lebih banyak serangan udara di Yaman yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan melukai lebih dari seratus orang.Saat itu Washington mengutuk serangan di Abu Dhabi pada hari itu terjadi. “Kami akan bekerja dengan UEA dan mitra internasional untuk meminta pertanggungjawaban [Houthi],” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan resmi. “Komitmen kami terhadap keamanan UEA tidak tergoyahkan dan kami berdiri di samping mitra Emirat kami melawan semua ancaman terhadap wilayah mereka,” tambahnya.Namun, Emirat dilaporkan kecewa dengan keengganan Washington untuk menunjuk gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris dan untuk mengirim lebih banyak bantuan militer.Sebelumnya, PBB menyatakan bahwa penunjukan Houthi sebagai kelompok teror hanya akan memperburuk konflik Yaman. Kelompok-kelompok kemanusiaan juga telah menyatakan keprihatinan mereka bahwa pemberian gelar seperti itu kepada para pemberontak akan menghambat pengiriman bantuan ke negara itu, yang telah mengalami bencana kemanusiaan.Pada bulan Februari, di tengah kunjungannya ke UEA, Jenderal AS McKenzie ditolak bertemu dengan pemimpin Emirat, WSJ melaporkan mengutip seorang pejabat lokal.Berusaha untuk menentang AS lebih jauh, Abu Dhabi telah menolak untuk memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina sementara juga abstain dari suara Majelis Umum tentang pengecualian Moskow dari Dewan Hak Asasi Manusia.Pada bulan Maret, Duta Besar Emirat untuk Washington Yousef Al Otaiba mengakui bahwa hubungan antara kedua negara tegang. “Ini seperti hubungan apa pun. Ini memiliki hari-hari yang kuat di mana hubungan itu sangat sehat dan hari-hari di mana hubungan itu dipertanyakan. Hari ini, kami akan menjalani tes stres, tetapi saya yakin kami akan keluar darinya dan mencapai tempat yang lebih baik.”Namun, upaya Blinken yang dilaporkan untuk berdamai dengan Putra Mahkota tampaknya berhasil. Setelah pertemuan di Maroko pada bulan Maret, utusan Abu Dhabi yang sama mengatakan kepada Axios bahwa Blinken membantu "menggerakkan hubungan antara UEA dan AS kembali ke jalur yang benar."Emirates tetap menjadi sekutu militer utama Washington di kawasan itu dengan hampir 2.000 tentara dan penerbang AS ditempatkan di pangkalan udara al-Dhafra Abu Dhabi. Kedua negara mendukung perang berkelanjutan Arab Saudi melawan Houthi di Yaman, meskipun AS menghentikan operasi "ofensif" di sana tahun lalu, dan UEA menarik pasukan daratnya pada awal 2020. Namun UEA terus mendukung kelompok anti-Houthi di lapangan, dan AS terus mendukung Arab Saudi dan sekutunya dengan penjualan senjata, berbagi intelijen, dan dukungan defensif.Perang saudara Yaman – yang mengadu domba Houthi melawan pemerintah Abdrabbuh Mansur Hadi yang didukung Saudi dan beberapa faksi lainnya – saat ini memasuki tahun kedelapan setelah merenggut nyawa sekitar 233.000 orang. Konflik tersebut telah digambarkan oleh PBB sebagai "krisis kemanusiaan terburuk di dunia" dengan 20 juta orang Yaman menderita kelaparan dan kekurangan gizi.Pada awal April, gencatan senjata yang ditengahi PBB diumumkan di Yaman. Gencatan senjata itu bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Hanya beberapa hari kemudian, Presiden Hadi yang diasingkan menyerahkan kekuasaan kepada dewan kepresidenan yang baru.[IT/r]