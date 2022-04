Komentar AS tentang Kemungkinan China Menyerang Taiwan

IslamTimes - Amerika Serikat akan mengambil “setiap langkah” untuk memastikan bahwa China tidak akan pernah menyerang Taiwan, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada hari Kamis (14/4).

Washington telah berjanji untuk mengambil "setiap langkah" untuk mencegah serangan di pulau itu oleh BeijingBerbicara pada konferensi Economic Club di Washington, Sullivan menyarankan bahwa Beijing sekarang “dengan hati-hati melihat” peristiwa-peristiwa di Ukraina setelah peluncuran serangan militer Rusia pada Februari, “untuk mempelajari pelajaran tertulis besar, termasuk sehubungan dengan Taiwan.”Menekankan bahwa “situasi dengan Ukraina dan situasi dengan Taiwan tidak sama,” Sullivan tetap menggarisbawahi bahwa, selama beberapa minggu terakhir, para pejabat AS telah memberi tahu sekutu dan mitranya bahwa “hal semacam ini dapat terjadi di Eropa, ini hal semacam itu juga bisa terjadi di Indo-Pasifik.”“Dan adalah kewajiban negara-negara yang bertanggung jawab di dunia untuk mengirim pesan yang jelas bahwa segala jenis agresi tidak dapat diterima, di mana pun itu terjadi,” kata penasihat keamanan Gedung Putih.Ketika ditanya di mana pemerintah AS akan berdiri jika China menyerang Taiwan, Sullivan menjawab: "Kebijakan resmi pemerintah kami adalah bahwa kami akan mengambil setiap langkah yang kami bisa untuk memastikan hal itu tidak pernah terjadi."Sejak tahun 1949, Taiwan secara de facto telah merdeka dari daratan Cina, yang, bagaimanapun, selalu menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan memandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri.Presiden China Xi Jinping sebelumnya menggarisbawahi bahwa China tidak akan berhenti menggunakan kekuatan terhadap Taiwan jika pulau berpenduduk 25 juta jiwa itu mencoba memutuskan hubungan dengan Beijing. Namun, solusi damai tampaknya tetap lebih disukai oleh otoritas China.Meskipun mengakui Beijing sebagai satu-satunya otoritas yang sah di China sejak 1979, AS menjaga hubungan tidak resmi yang kuat dengan pulau itu dan mendukungnya secara militer. Saat ini, delegasi anggota parlemen AS mengunjungi Taipei, yang membuat Beijing kesal.[IT/r]