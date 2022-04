Klaim HAM AS Munafik, Bertujuan untuk Mencapai Tujuan Tidak Sah Washington

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dengan keras menolak "tuduhan munafik" pemerintah AS dalam laporan terbarunya tentang situasi hak asasi manusia di Iran, dengan mengatakan Washington bertujuan untuk mencapai tujuan politik tidak sahnya dengan menyebarkan tuduhan semacam itu.

Khatibzadeh membuat komentar sebagai tanggapan atas Laporan Negara Tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Praktik Hak Asasi Manusia yang dirilis pada hari Selasa (12/4), mengatakan bahwa publikasi laporan yang berulang dan tidak berdasar tidak akan memberikan legitimasi untuk laporan tersebut.“Pemerintah AS, dengan sejarah yang penuh dengan perang, kudeta, agresi, pembunuhan, penculikan, blokade ekonomi, dan pembunuhan orang tak bersalah di seluruh dunia, telah menjadi pelanggar utama hak asasi manusia dan, oleh karena itu, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang konsep luhur seperti hak asasi manusia,” kata Khatibzadeh pada hari Kamis (14/4)."Amerika Serikat meneteskan air mata buaya untuk bangsa Iran sementara kejahatannya terhadap negara ... akan hidup di benak rakyat Iran selamanya," katanya.“Langkah-langkah koersif sepihak Amerika Serikat, termasuk sanksi ekonomi ilegal yang dikenakan [pada Iran] oleh negara itu, yang merupakan contoh nyata dari terorisme ekonomi terhadap rakyat Iran karena mereka mencegah impor obat-obatan yang diperlukan untuk pasien Iran, telah berjumlah kotor. pelanggaran hak-hak rakyat Iran.”Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tuduhan hak asasi manusia pemerintah AS munafik dan bertujuan untuk mencapai tujuan politik tidak sah negara itu.“Perintah langsung presiden AS saat itu [Donald Trump] untuk pembunuhan pengecut Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang merupakan pahlawan dalam perang melawan terorisme di kawasan Asia Barat, telah mengungkapkan sifat teroris Amerika Serikat.”Khatibzadeh lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah AS secara konsisten menutup mata terhadap pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia di negaranya sendiri dan oleh sekutunya.Pejabat Iran mengatakan setiap orang berulang kali melihat berbagai kasus diskriminasi rasial terjadi terhadap minoritas dan Afrika-Amerika di Amerika Serikat secara sistemik dan luas, yang pada gilirannya telah menyebabkan protes luas oleh orang kulit hitam dan publik di negara itu."Republik Islam ... selalu bergerak ke arah mewujudkan hak-hak bangsa besar Iran ... dan pernyataan serta laporan yang tidak berdasar dan munafik seperti itu tidak akan membuatnya goyah dalam hal ini dan tidak akan melemahkan tekad negara-negara Islam." pemerintah dan bangsa Iran dalam perjalanan mereka untuk membangun Iran yang bermartabat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agamanya sendiri,” Khatibzadeh menyimpulkan.Departemen Luar Negeri AS dalam laporan tahunannya pada 12 April pernah menentang tuduhan tak berdasar terhadap Iran seperti "penangkapan atau penahanan sewenang-wenang" terhadap aktivis politik, "penolakan pengadilan publik yang adil," serta "pembalasan bermotif politik terhadap individu yang berada di luar negara."Iran telah berulang kali memperingatkan eksploitasi hak asasi manusia sebagai alat tekanan oleh negara-negara Barat.[IT/r]