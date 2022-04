AS Menghadapi Undang-Undang Invasi Den Haag, Tetapi Ingin Den Haag Menargetkan Rusia

IslamTimes - Washington menginginkan Putin di Pengadilan Kriminal Internasional, tetapi undang-undangnya mengizinkan "segala cara yang diperlukan" untuk mencegah kasus melawan AS.

Di tengah kabut perang di Ukraina dan tidak adanya proses hukum untuk menilai berbagai adegan kekerasan yang muncul dari konflik di sana - sebuah proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun - pemerintahan Biden sudah mencari cara untuk melibatkan Pengadilan Kriminal Internasional. Den Haag untuk memulai dari hasil yang diinginkan Washington dan bekerja mundur.“Tim Biden sangat ingin melihat Presiden Vladimir V. Putin dari Rusia dan lainnya dalam rantai komando militernya dimintai pertanggungjawaban,” menurut New York Times.Kecuali bahwa AS bahkan bukan anggota pengadilan, jadi otoritas apa, moral atau lainnya, yang dimilikinya?Dan Rusia juga tidak, pada 2016, jadi setiap upaya untuk menargetkan Rusia hanya akan berarti simbolisme. Kurangnya kepuasan yang akan diperoleh Washington, dibandingkan dengan potensi risiko yang dapat ditimbulkannya sendiri, membuat kurangnya kesadaran diri menjadi lebih mencolok. Mengapa Washington mengambil risiko membuka Kotak Pandora besar-besaran terhadap dirinya sendiri dengan tiba-tiba mengungkapkan minat barunya dalam membela hukum internasional?Sampai sekarang, Washington tidak menggunakan ICC, dan menolak untuk mempertimbangkan pembicaraan tentang tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat atau personel militer Amerika dalam konteks berbagai intervensi bersenjatanya di seluruh dunia.Pada tahun 2002, di tengah invasi AS ke Afghanistan, dan tepat sebelum pengebomannya ke Irak dan penurunan Saddam Hussein dari kekuasaan, Kongres mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Layanan Amerika, yang dikenal secara informal sebagai Undang-Undang Invasi Den Haag, yang memungkinkan “segala cara diperlukan dan sesuai untuk mewujudkan pembebasan setiap A.S. atau personel sekutu yang ditahan atau dipenjara oleh, atas nama, atau atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional.” Dia juga melarang kerja sama dengan, dan ekstradisi orang Amerika ke, pengadilan untuk diadili.Tidak lama setelah undang-undang tersebut ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush, tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat Washington mulai terbang dalam konteks perang global melawan teror.Human Rights Watch mengutip "metode interogasi koersif yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld untuk digunakan pada tahanan di Guantánamo," serta foto-foto pelecehan tahanan oleh tentara AS di penjara Abu Ghraib. Selain gambar-gambar yang mengganggu, Konvensi Jenewa secara historis mengizinkan kombatan musuh yang melanggar hukum untuk ditembak di tempat dan ditolak perlakuan tawanan perang.AS memainkan perbedaan itu dan mungkin secara hukum dibenarkan untuk melakukannya berdasarkan hukum internasional yang kembali ke Perdamaian Westphalia. Namun dalam panasnya konflik bersenjata, emosi memuncak dan sering kali membanjiri minat pada proses hukum. Orang akan berpikir bahwa Washington setidaknya bersedia untuk memberikan pertimbangan yang sama kepada para aktor dalam konflik Ukraina yang dituntut untuk dirinya sendiri.Tindakan masa perang Amerika lainnya digambarkan dengan santai sebagai "kejahatan perang" dan "kekejaman" berlimpah selama dua dekade terakhir. Enam belas warga sipil tewas di Afghanistan oleh seorang tentara AS dalam Pembantaian Kandahar pada tahun 2012. Pada tahun 2015, sebuah kapal perang AS menghantam rumah sakit Kunduz, dengan LSM Doctors Without Borders (MSF) menyebutnya sebagai kejahatan perang.Kontraktor militer swasta Amerika, Blackwater, dituduh membunuh 17 warga sipil dan melukai 20 lainnya dalam Pembantaian Nisour Square di Irak. Untuk memadamkan kemarahan yang luar biasa di Irak, Washington membuat kesepakatan dengan pemerintah Irak yang baru untuk meminta pertanggungjawaban kontraktor melalui pengadilan Amerika - sebuah manuver yang digunakan Washington untuk membenarkan penolakannya terhadap ICC. Kecuali bahwa meskipun beberapa kontraktor Blackwater telah divonis dan dihukum karena kejahatan mulai dari pembunuhan hingga asesinasi, mantan Presiden Donald Trump - yang Sekretaris Pendidikannya, adalah saudara perempuan pendiri Blackwater dan donor utama Partai Republik, Erik Prince - akhirnya mengeluarkan grasi kepada empat orang. dari mereka yang bertanggung jawab, tepat sebelum Hari Natal, 2020. Trump mengutip "sejarah panjang pelayanan bagi bangsa" para prajurit dalam keputusannya, yang memicu kemarahan di seluruh dunia.Amerika selalu mencerca hukum internasional sebagaimana diterapkan pada tindakannya sendiri ketika merasa bahwa tujuan menghalalkan cara baik untuk dirinya sendiri atau sekutunya. Mantan duta besar AS dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengatakan pada tahun 2018, tepat sebelum sanksi administrasi Trump terhadap pejabat ICC (dicabut tahun lalu oleh Biden) atas kebisingan tentang penyelidikan tuduhan kejahatan perang Amerika di Afghanistan dan kejahatan perang Zionis Israel di Palestina: Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga negara AS dan sekutu AS dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan yang tidak sah ini.”Maju cepat ke 2022, dan kesalahan "kejahatan perang" - yang, menurut definisi, hanya dapat ditentukan oleh hakim - secara sembrono dibohongi untuk tujuan propaganda, termasuk oleh Presiden Joe Biden sendiri. Sementara Tim Biden mencoba mencari cara untuk memanipulasi pengadilan yang otoritasnya ditolak mentah-mentah oleh Washington untuk melakukan penawarannya, dia mungkin ingin mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana rencananya untuk terlibat sambil menghindari paparannya sendiri terhadap pengadilan kejahatan perang.[IT/r]